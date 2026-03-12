세계 수학의 날을 맞아 가족이 놀이와 체험으로 수학을 즐기는 축제가 열린다.

국립부산과학관(관장 송삼종)은 오는 14일부터 15일까지 과학관 일원에서 수학 체험 축제 '수학이 좋은 아이(AI)!'를 연다고 12일 알렸다.

유네스코가 지정한 세계 수학의 날은 원주율의 근삿값인 3.14에서 착안해 매년 3월 14일 기념한다. 국립부산과학관은 인공지능과 네트워크 등 미래 기술의 기초가 되는 수학을 시민들이 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 이번 체험형 행사를 마련했다.

행사는 ▲수학 체험 프로그램 ▲특별 워크숍 및 자율 체험 ▲수학 특별 강연 등으로 진행된다.

1층 김진재홀에서는 '수학이 좋은 아이(AI)!' 체험 프로그램이 4개 테마로 운영된다. '내 친구 M(AI)TH' 존에서는 AR 인터랙티브 게임 '매쓰매치', 최적 미로 대결, AI 마스터 자격증 체험, 동작 인식 로봇 체험 등 인공지능과 수학을 결합한 프로그램을 선보인다.

'온 가족 수학 놀이' 존에서는 대형 하노이탑 릴레이와 다빈치 돔 쌓기 체험이 진행된다. '모두 모여라 파이(π)' 존에서는 3.14m 대형 원통 구르기와 생활 물품을 활용한 원주율 계산 체험이 마련된다. '파이(π) 이벤트' 존에서는 3.14초 맞추기, 3.14g 계량하기, 원주율 외우기 미션 등을 운영하며 성공 참가자에게 파이 문양 달고나를 기념품으로 제공한다.

특별 체험 프로그램도 진행된다. 1층 중회의실에서는 물레를 이용해 대칭과 회전체 원리를 배우는 '빙글빙글 물레 체험'이 운영된다. 소전시실 'SCIPORT 수학 마당'에서는 수학 교구와 보드게임을 자유롭게 즐길 수 있다.

수학 특별 강연 '파이(π) 속 숨겨진 수학'은 14일 오후 2시 대회의실에서 열린다. 강연에는 수학 대중화 활동을 이어온 이광연 교수가 나서 원주율의 역사와 의미를 소개한다. 질의응답 참여자 5명에게는 수학 도서 '황당하지만 수학입니다'를 증정한다.

행사 참가 신청은 국립부산과학관 누리집을 통해 사전 선착순으로 진행하며 잔여석에 한해 현장 접수도 가능하다.

송삼종 국립부산과학관장은 "수학은 인공지능 시대를 살아갈 아이들에게 필요한 사고 도구"라며 "수학을 쉽고 재미있게 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

