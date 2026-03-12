AI 투자 경계감 증대에 차익실현 영향

채권 57.4조 증가에도…증권자금 6개월 만에 순유출 전환

2월 국내 주식시장에서 외국인 자금이 135억달러 순유출된 것으로 나타났다. 월간 기준 역대 가장 큰 순유출 규모다. 채권자금이 57억달러가량 순유입됐음에도, 주식자금이 대거 빠져나가면서 국내 증권투자자금은 6개월 만에 순유출 전환됐다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 42.30포인트 하락한 5567.65로 장을 시작한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 13.6원 오른 1480.1원에 거래를 시작했다. 2026.3.12

12일 한국은행이 발표한 '2026년 2월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 지난달 국내 주식·채권시장에서 외국인 자금은 77억6000만달러 순유출됐다. 지난해 8월 이후 6개월 만에 순유출 전환이다. 규모로는 2008년 7월(-89억7000만달러) 이후 월간 기준 역대 두 번째로 순유출 규모가 컸다.

순유출은 주식자금에서 비롯됐다. 주식자금은 135억달러가 순유출됐다. 월간 기준 역대 최대 규모다. 한은 관계자는 "AI 투자 관련 경계감이 늘고 국내 주가 상승으로 차익실현 매도가 늘어난 영향"이라고 설명했다.

채권자금은 총 57억4000만달러가 들어오면서 순유입 규모가 전월(24억4000만달러) 대비 확대됐다. 시장금리 상승으로 저가 매수세가 늘었고, 민간부문을 중심으로 견조한 투자수요가 유지된 영향이다.

원·달러 환율은 2월 말 1439.7원으로 전월(1439.5원) 대비 소폭 상승했다. 다만 이달 들어서는 10일 기준 1469.2원까지 급등한 상태다. 한은 관계자는 "달러화·엔화 움직임에 연동돼 변동하는 가운데 기업의 달러화 매도에도 불구하고 외국인의 국내주식 순매도와 중동지역 분쟁 확대 등의 영향으로 상승했다"고 말했다.

원·달러 환율의 전일 대비 변동성은 2월 0.58%로 전월(0.45%) 대비 확대됐다.

한은 관계자는 "국제 금융시장은 중동지역 분쟁 확대 등으로 투자심리가 악화되면서 높은 변동성이 지속되는 모습"이라며 "국내서도 원·달러 환율이 오르고 외국인 국내 증권투자자금이 순유출 전환됐지만, 국내은행의 대외차입 여건은 안정적인 모습을 지속하고 있다"고 평가했다.

김혜민 기자



