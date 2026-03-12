부산항 협력 중소기업의 ESG 경영 성과를 공유하는 행사가 열렸다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 11일 부산 강서구 ㈜광림마린테크 본사에서 '2025년 협력사 ESG 지원사업' 우수 중소기업 현판 수여식을 개최했다고 12일 알렸다.

이번 행사는 부산항 협력 중소기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 공유하고 항만산업 전반에 지속가능경영 기반을 확산하기 위해 마련됐다.

부산항만공사가 지난 11일 부산 강서구 ㈜광림마린테크 본사에서 '2025년 협력사 ESG 지원사업' 우수 중소기업 현판 수여식을 하고 있다.

부산항만공사는 지난해 6월부터 5개월간 협력 중소기업 10개사를 대상으로 5500만원을 투입해 ESG 경영 도입을 지원했다.

동반성장위원회의 '중소기업 ESG 표준 지침'을 기반으로 기업 진단과 맞춤형 지표 적용, 교육과 자문, 개선 과제 이행 점검 등을 단계적으로 진행했다.

그 결과 참여기업 10개사 가운데 9개사가 'ESG 우수 중소기업 확인서'를 발급받았다. 참여기업 평균 ESG 지표 준수율도 지원 전 58.2%에서 지원 후 84.5%로 26.4%포인트 상승했다.

이날 현판을 받은 광림마린테크는 ESG 표준지표 준수율 94.3%를 기록해 참여기업 가운데 최우수 기업으로 선정됐다.

송상근 부산항만공사 사장은 "협력 중소기업의 ESG 경쟁력 강화를 지원해 부산항 전반에 지속가능경영 기반의 동반성장 생태계를 확산해 나가겠다"고 힘줬다.

