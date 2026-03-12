한국식 포차 콘셉트 활용

브랜드 체험 공간으로 연중 운영



하이트진로는 호주 멜버른에 브랜드 홍보 거점인 '진로 포차 멜버른'을 열고 현지 시장 공략을 강화한다고 12일 밝혔다.

하이트진로는 다양한 문화가 공존하고 글로벌 식음료 트렌드 수용도가 높은 멜버른을 호주 내 브랜드 현지화 거점으로 선정했다. 회사 측은 현지 소비자들이 음식과 술을 함께 즐기는 한국식 음주 문화를 경험할 수 있도록 '진로 포차'를 기획했다고 설명했다.

매장 내부는 진로 브랜드의 상징 요소를 활용해 한국 포장마차 분위기를 현대적으로 재해석한 콘셉트로 꾸며졌다. 진로 소주의 상징인 두꺼비 피규어와 소주병, 한정판 굿즈 등을 매장 곳곳에 배치해 브랜드 정체성을 강조했다.

호주 멜버른 진로포차 내부 이미지. 하이트진로 제공. AD 원본보기 아이콘

진로 포차에서는 진로 소주와 테라 맥주를 비롯해 레귤러 소주와 과일 리큐르를 활용한 하이볼·칵테일 메뉴도 선보인다. 육회, 들기름 막국수, 감자전 등 한국식 안주 메뉴도 함께 제공해 현지 소비자들에게 한국 음식과의 페어링 경험을 제공할 계획이다.

진로 포차는 지난 2월 27일 문을 열었으며 연중 운영될 예정이다. 하이트진로는 이 공간을 현지 소비자들이 상시로 진로 브랜드를 체험할 수 있는 거점으로 활용할 방침이다.

오픈을 기념해 3월 15일까지 할인 프로모션과 소주·맥주 1+1 이벤트 등을 진행한다. 150호주달러(AUD) 이상 주문 고객을 대상으로 랜덤 뽑기 행사도 마련해 두꺼비 피규어와 블루투스 스피커 등 한정판 굿즈를 증정한다.

하이트진로는 최근 호주 시장에서 판매 확대 흐름을 이어가고 있다. 2025년 호주 소주 판매량은 전년 대비 약 20% 증가했다. 현지 대형 주류 유통 채널인 BWS와 댄 머피스(Dan Murphy's) 약 1400개 매장에 '참이슬 후레쉬'와 과일 리큐르 '에이슬 시리즈'가 입점하면서 교민 시장을 넘어 현지 소비자층으로 판매 기반을 넓히고 있다는 설명이다.

황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 "시드니 라이트 레일 진로(JINRO) 브랜딩 광고, 2025 시드니 스피릿 페스티벌 참가 등 다양한 현지 마케팅 활동이 브랜드 인지도 제고에 긍정적인 영향을 주고 있다"며 "앞으로도 현지인 접점의 브랜드 체험 행사를 통해 '진로(JINRO)의 대중화'를 이끌어 나가겠다"고 말했다.

