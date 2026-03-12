그룹자본과 투자역량 결집

'1조 펀드' 조성·운용

"첨단전략산업 인프라 조성"

KB국민은행은 첨단전략산업 인프라 조성을 위해 1조원 규모의 'KB국민성장인프라펀드'에 5000억원 출자 약정을 했다고 12일 밝혔다.

1조원 규모의 블라인드 펀드로 KB자산운용이 펀드 설립·운용을 맡고 KB국민은행과 KB손해보험, KB라이프가 참여하는 등 전액 KB금융 그룹 자금으로 조성된다.

펀드는 대규모 펀드 운용 시 발생할 수 있는 손익 변동성을 완화하기 위해 업계 최초로 '영구폐쇄형 인프라펀드' 구조를 도입한 것이 특징이다. 이를 통해 국내 인프라 금융시장에서 대규모 펀드임에도 안정적인 운용 기반을 확보했다.

국내 디지털 인프라, 에너지 인프라, 재생에너지 대전환, 지역균형성장 사회간접자본(SOC) 분야 등에 투자할 예정이다.

KB국민은행 측은 그룹의 투자로 생산적 금융 생태계 조성과 첨단전략산업 경쟁력 강화와 지역 성장 및 일자리 창출 등에 기여할 것으로 보고 있다.

주요 투자 대상 사업으로 '용인 반도체클러스터 집단에너지 사업'을 검토 중이다. 향후에도 대한민국 성장 잠재력을 높일 수 있는 메가 인프라 프로젝트를 발굴해 나갈 예정이다.

KB국민은행은 국민성장펀드 1호 투자처로 선정된 '신안우이 해상풍력 프로젝트' 금융주선과 펀드 출자를 시작으로 메가 인프라 프로젝트 금융 지원을 확대할 계획이다. 펀드 투자는 2030년까지 KB금융그룹의 93조원 규모 생산적금융 공급 계획 중 국민성장펀드 10조원 공급 목표 달성에 기여할 방침이다.

KB국민은행 관계자는 "첨단전략산업과 국가 핵심 인프라 투자 확대를 통해 대한민국의 미래 성장 기반을 강화하기 위해 펀드를 조성했다"며 "앞으로도 생산적 금융을 바탕으로 국가 경제의 지속 가능한 성장과 산업 경쟁력 강화를 지원해 나가겠다"고 말했다.

