"K뷰티 아이디어 1000만원"…아모레, 글로벌 대학생 공모전

'아모레퍼시픽 브랜드 챌린지' 참가자 모집

K-뷰티 브랜드 과제 제안 마케팅 공모전

싱가포르·영국까지 참여 확대

대상 1000만원 상금·채용 혜택 제공

해외 결선팀 한국 방문 비용 전액 지원

이 3월 9일부터 4월 15일까지 '제17회 아모레퍼시픽 브랜드 챌린지' 참가자를 모집한다.

아모레퍼시픽 브랜드 챌린지는 '뉴 뷰티(New Beauty)'에 대한 인사이트를 바탕으로 브랜드 과제를 정의하고 마케팅 아이디어를 제안하는 대학생 대상 공모전이다. 2000년대 초 국내 대학생 프로그램으로 시작해 지난해까지 총 16회 진행됐으며, 최근에는 해외 대학생까지 참여하는 글로벌 프로그램으로 확대됐다.

특히 지난해 미국과 일본으로 참가 대상을 넓힌 데 이어 올해는 싱가포르와 영국까지 참여 범위를 확장하며 글로벌 뷰티 산업을 이끌 차세대 인재 발굴에 나선다.

이번 챌린지는 K-뷰티와 브랜드, 마케팅, 콘텐츠 분야에 관심 있는 글로벌 대학생을 발굴하고 아모레퍼시픽과 함께 성장할 인재 풀을 확대하기 위해 마련됐다. 참가자들은 라네즈, 에뛰드, 이니스프리, 코스알엑스 가운데 하나의 브랜드를 선택해 브랜드 정체성을 강화하고 커뮤니티 활성화를 위한 전략과 아이디어를 제안하게 된다.

참가 과정에서는 글로벌 시장과 소비자 트렌드에 대한 이해를 높이고 실제 비즈니스 과제를 해결하는 경험을 쌓을 수 있도록 구성됐다.

지원은 대학생 3인 1팀으로 가능하며, 본선은 6월 중 온라인 방식으로 진행된다. 최종 결선은 8월 26일 서울에 위치한 아모레퍼시픽 본사에서 열릴 예정이다. 심사는 참가 국가 구분 없이 전체 팀을 대상으로 통합 평가 방식으로 진행된다.

시상은 대상 1개 팀에 1000만 원, 최우수상 2개 팀에 각 500만 원, 우수상 3개 팀에 각 300만 원의 상금이 수여된다. 또한 해외 참가팀 가운데 결선에 진출한 팀에게는 한국 방문을 위한 항공료와 숙박비 등 관련 비용을 전액 지원한다.

이와 함께 국내외 참가자들에게는 신입사원 채용 시 서류 전형 면제 혜택, 대학생 인턴십 프로그램 참여 기회, 해외 법인 채용 지원 시 가산점 부여 등 다양한 혜택도 제공된다.

아모레퍼시픽 관계자는 "브랜드 챌린지는 글로벌 시장에서 활약할 인재를 발굴하고 미래 경쟁력을 함께 만들어가기 위한 프로그램"이라며 "뷰티와 마케팅에 대한 열정과 창의적인 아이디어를 가진 전 세계 대학생들이 아모레퍼시픽과 함께 의미 있는 도전과 성장을 경험하길 기대한다"고 말했다.

