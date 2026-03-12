서울우유협동조합은 발효유 브랜드 '더 진한'의 플레인 요거트와 그릭요거트 판매가 늘면서 전체 누적 판매량이 4억5000만개를 넘어섰다고 12일 밝혔다.

시장조사기관 유로모니터에 따르면 국내 발효유 시장 규모는 최근 2조원을 넘었다. 건강을 중시하는 소비 트렌드가 확산하면서 간편하게 섭취할 수 있는 발효유 제품에 대한 수요가 늘어난 영향이다.

서울우유는 고품질 원유를 활용한 발효유 브랜드 '더 진한'을 앞세워 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 2018년 '순수' 제품으로 처음 출시된 '더 진한 플레인 요거트'는 2024년 브랜드 리뉴얼을 거치며 라인업을 확대했다.

'순수' 제품은 색소·안정제·향료 등을 넣지 않고 우유와 유산균만으로 만들었으며, '스위트'는 원유 92%에 올리고당을 더해 부드러운 단맛을 강조한 것이 특징이다. 요거트볼이나 그릭요거트로 활용하기 좋은 제품으로 입소문을 타면서 소비자 관심이 이어지고 있다.

'더 진한 그릭요거트'는 국산 원유를 사용해 그리스 전통 방식으로 유청을 분리해 만든 제품이다. 꾸덕한 식감과 고소한 풍미가 특징이며, 과일·그래놀라·꿀 등과 함께 즐길 수 있다.

서울우유는 2023년 '서울우유 그릭요거트'를 선보인 이후 2024년 '더 진한 그릭요거트'로 브랜드를 통합 리뉴얼했다. 현재 '더 진한 그릭요거트'와 '더 진한 그릭요거트 소프트'를 각각 100g, 450g 제품으로 판매하고 있다.

이 같은 제품 확장에 힘입어 올해 1월 기준 '더 진한' 브랜드 누적 판매량은 4억5000만개를 넘어섰다. 특히 플레인 요거트 2.45ℓ 대용량 제품 판매는 전년 대비 115% 늘었고, 그릭요거트 판매는 같은 기간 273% 증가했다.

이은경 서울우유협동조합 발효유 마케팅팀장은 "'더 진한' 브랜드의 성장은 서울우유만의 고품질 원유 경쟁력을 바탕으로 급변하는 소비 트렌드를 반영해 발효유 제품 경쟁력을 지속 강화한 전략이 주효한 것으로 보인다"며 "앞으로도 기능성 발효유 제품 용량 다변화 등 포트폴리오를 확대해 소비자가 만족하는 최고 품질의 유제품 제공에 앞장설 것"이라고 말했다.

