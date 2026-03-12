브랜드 캠페인 경쟁력 인정

고객 중심 가치 전달 성과

파라타항공이 디지털 광고 분야에서 브랜드 정체성을 효과적으로 전달한 공로를 인정받았다. 안전과 고객 중심의 브랜드 철학을 일관되게 담아낸 캠페인이 대외적으로 긍정적인 평가를 받은 결과다.

파라타항공 비행기. 파라타항공 AD 원본보기 아이콘

파라타항공은 지난달 26일 코엑스에서 열린 '2025 앤어워드'에서 디지털광고 부문 실버(Silver)상을 수상했다고 12일 밝혔다. 앤어워드는 한국디지털기업협회가 주관하는 디지털 산업 시상식으로, 매년 분야별 우수 프로젝트를 선정해 시상한다.



수상작인 'Your Joy is Our Destination, PARATA AIR' 캠페인은 파라타항공의 운영 방향을 담아낸 브랜딩 프로젝트다. 종합광고대행사 온더플래닛과 협업해 제작됐으며, '파라타항공, 당신의 상식에서 출발합니다'라는 메시지를 통해 안전 운항 원칙과 고객 중심 서비스를 강조했다.



해당 캠페인은 광고 메시지와 실제 운영 방향 간의 정합성을 높여 브랜드 신뢰를 기반으로 한 성장 전략을 효과적으로 전달했다는 분석이다. 파라타항공은 이를 통해 시장 내 브랜드 정체성을 명확히 확립해 나갈 방침이다.



파라타항공 관계자는 "이번 수상은 파라타항공이 지향하는 가치와 철학이 브랜드 메시지로 효과적으로 전달되었음을 의미한다"며 "앞으로도 고객 신뢰를 기반으로 한 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



