570만5493명 탑승

기단 현대화 전략 주효

이스타항공이 지난해 국적 항공사 가운데 가장 높은 탑승률을 기록하며 가파른 회복세를 증명했다. 합리적인 운임 체계와 차세대 항공기 도입을 통한 기내 환경 개선이 승객 유인책으로 작용했다는 분석이다.

이스타항공, 신규 항공기 B737-8 3대 도입. 이스타항공 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이스타항공은 지난해 연간 탑승률 90.14%를 기록했다고 12일 밝혔다. 1년간 3만3600편을 운항하며 총 632만9790석을 공급했으며, 이 가운데 570만5493명이 탑승한 것으로 집계됐다. 이는 국토교통부 항공정보포털시스템 기준 국내 항공사 중 최고 수준으로 전체 평균인 84.86%를 크게 웃도는 수치다.

높은 탑승률의 배경으로는 ▲합리적인 항공권 운임 ▲탄력적인 노선 운영 ▲신규 항공기의 쾌적한 환경 등이 꼽힌다. 이스타항공은 보유 항공기 20대 중 절반인 10대를 보잉 737-8 기종으로 운영하며 기단 현대화에 속도를 내고 있다. 해당 기종은 엔진 소음이 기존 대비 50% 이상 적고 새 가죽 시트가 적용돼 비행 환경이 쾌적하다는 평가다.

서비스 효율성도 실적으로 이어졌다. 인천국제공항공사 조사에서 이스타항공의 체크인 소요 시간은 대기 시간 포함 10분8초로 국적사 중 가장 짧았으며, 글로벌 항공 평가 기관인 스카이트랙스의 '세계 항공 어워드 2025'에서 국내 저비용항공사(LCC) 중 최우수 항공사로 선정되기도 했다.

AD

이스타항공 관계자는 "지난해 이스타항공을 선택해 주신 많은 고객분들께 감사드린다"며 "쉽고 편리한 이동 경험을 제공함으로써 더 많은 고객이 이스타항공을 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>