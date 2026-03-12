시흥시, 해양생태과학관 육성 박차

수도권 해양생태 관광거점 도약 발판 마련

경기 시흥시 거북섬서로(정왕동)에 있는 '해양생태과학관'이 한국관광공사 주관의 '2026년 강소형 잠재관광지 육성사업' 대상지로 최종 선정됐다.

'강소형 잠재관광지 육성사업'은 성장 가능성이 높은 지역 관광지를 발굴해 경쟁력 있는 관광자원으로 육성하는 사업이다. 선정 관광지에는 관광 콘텐츠 개발과 홍보ㆍ마케팅 등 맞춤형 지원이 이뤄진다.

지난해 7월 1일 운영을 시작한 시흥시 해양생태과학관은 해양 생태 전시와 교육, 체험 기능을 갖춘 수도권 서남부 대표 해양 복합문화시설이다. 가족 단위 방문객을 중심으로 한 체험형 교육 콘텐츠를 운영해 왔으며, '해양 생태'를 주제로 한 특화 콘텐츠를 기반으로 지역 대표 관광자원으로 성장 가능성을 인정받았다.

시는 이번 선정에 따라 해양 생태 교육 중심 기능을 관광형 체험 프로그램으로 확대하고, 인근 관광자원과 연계한 체류형 관광 코스를 개발할 계획이다. 또한, 전략적인 홍보ㆍ마케팅을 통해 수도권 관광객 유입을 늘리고 지역관광 활성화를 도모할 방침이다.

이를 통해 해양생태과학관의 관광객 체류 시간과 재방문율을 높이고, 수도권 해양생태 관광 거점으로서 브랜드 경쟁력을 강화한다는 구상이다. 아울러 지역 상권과 연계한 관광 수요 창출로 지역경제 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다.

시흥시 관계자는 "해양생태과학관을 해양환경 교육과 관광이 결합한 대표 관광 거점으로 육성하겠다"며 "지속적인 콘텐츠 발굴과 관광 연계 프로그램 확대를 통해 시흥만의 차별화된 관광 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

