CJNG, 시·주·연방 공무원까지 조직적 매수

농장형 군사훈련소까지 운영 정황 드러나

피라미드형·점조직 구조로 여전히 세력 과시

군 특수부대와의 교전 끝에 사살된 멕시코 마약 조직 수장 네메시오 오세게라 세르반테스(일명 '엘 멘초')가 검찰을 포함한 정부 기관까지 광범위하게 매수해온 정황이 확인됐다.

12일 연합뉴스는 멕시코 일간 엘 우니베르살(El Universal)를 인용해 엘 멘초가 이끌던 할리스코 신세대 카르텔(CJNG)은 시·주·연방 공무원뿐 아니라 검찰 공무원까지 조직적으로 매수하며 수사망을 피해왔다고 보도했다.

엘 멘초는 지난달 22일 군 특수부대와 교전 끝에 사살됐다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 보도는 연방검찰(FGR) 체포 영장에 기재된 내용으로, 검찰 측은 엘 멘초의 영향력이 수사기관 내부까지 미칠 가능성을 우려를 해 사건을 연방 최고 보안 센터로 이관해 수사를 진행하기도 했다. 엘 멘초는 후계자로 지목된 '엘 사포'와 함께 범죄 조직 운영, 무기 밀매, 인신매매 등의 혐의로 지난해 11월 체포영장이 발부된 상태였다. 체포영장에는 2020년 오마르 가르시아 하르푸치 멕시코시티 치안 장관 암살 시도 사건도 포함된 것으로 전해졌다.

검찰 수사 결과 CJNG는 할리스코주 일대 농장에서 군사 훈련소를 운영하며 조직원을 양성해온 것으로 드러났다. 신규 조직원들은 가짜 구인 광고나 협박 등을 통해 모집됐으며, 이곳에서 기본 전투 훈련뿐 아니라 저격용 총 사격과 드론 운용 등 첨단 장비 사용법까지 교육받은 것으로 조사됐다.

엘 멘초는 지난달 22일 군 특수부대와 교전 끝에 사살됐다. 당시 그는 정부(情婦)를 만나러 이동하던 중 군과 마주친 것으로 전해졌다. 사진은 엘 멘초의 사망 이후 장례식장의 모습. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

CJNG는 엄격한 피라미드형 조직 구조와 동시에 점조직 형태의 구조를 갖춘 것으로 파악됐다. 각 조직원이 맡은 역할이 철저히 분리돼 있어 하급 조직원을 체포해도 상부 구조나 전체 조직 규모를 파악하기 어렵게 설계됐다는 것이다. 검찰에 따르면, 조직은 엘 멘초를 정점으로 '엘 사포', '엘 구티', '엘 하르디네로' 등 3명의 사령관이 각 지역을 관리하는 방식으로 운영됐다. 마약 판매 수익은 무기 구입과 조직원 급여 지급, 그리고 '델타'로 불리는 최정예 타격 부대 운영에 사용한 것으로 알려졌다.

한편, 엘 멘초는 지난달 22일 군 특수부대와 교전 끝에 사살됐다. 당시 그는 정부(情婦)를 만나러 이동하던 중 군과 마주친 것으로 전해졌다. 다만 수장 사망 이후 CJNG는 콜리마, 과나후아토, 사카테카스, 미초아칸, 할리스코, 멕시코시티 등지에서 여전히 강력한 세력을 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

