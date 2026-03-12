"지역 주도 문제 해결"…행안부, 비수도권 대상 지역지원조직 선정

지역주도 민관협력체계 사업 공모

공모 신청은 다음달 10일까지

2~3년차 해당 시·도에 매년 6억 지원

행정안전부가 수도권을 제외한 14개 시·도를 대상으로 지역주도 민관협력체계 구축 및 확산 사업 공모를 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 사업은 지역사회 혁신을 통해 지역이 주도적으로 문제를 해결할 수 있는 지속가능한 협력 체계를 만드는 데 중점을 뒀다.

특히 광역 단위의 민간·지방정부·공공기관·기업·학교가 협력해 지역 내 숨은 자원을 연결하고, 실행 중심의 사업을 추진할 수 있는 문제 해결 기반을 다지는 것이 핵심이다.

행안부는 이번 공모를 통해 비수도권 광역지방정부(14곳) 관할 지역 내 사회연대경제조직, 비영리 민간단체, 대학교 등 지역지원조직 7개소를 선정할 예정이다.

선정된 조직에는 1년 차에 2억원의 예산을 지원한다. 이를 바탕으로 지역 내 다양한 주체가 참여하는 협력 체계를 구성하고 핵심 의제를 실행한다.

2~3년 차에는 해당 시도에 매년 6억원(국비·지방비 각 50%)을 지원해 1년 차에 만든 협력 모델을 지역 전체로 확산하고 발전시킬 계획이다.

행안부는 중앙지원조직을 가동해 전 과정에 걸쳐 종합적인 전문가 자문을 제공할 방침이다. 선정된 지역조직이 사업 기획부터 민관협력 구조 설계, 성과 관리, 확산 전략 수립까지 원활하게 수행할 수 있도록 돕는다.

효과가 검증된 우수 사례는 다른 지역에 적용하는 표준 모델로 키워나갈 계획이다.

AD

공모 신청은 다음 달 10일까지이며, 서면심사와 현장실사, 대면심사를 거쳐 5월 중에 최종 대상자를 선정한다. 자세한 내용은 행안부 누리집에 게시된 사업 공고문에서 확인할 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>