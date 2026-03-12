충남, 경영위기 소상공인 재기 지원



경영개선 최대 660만원·재창업 최대 850만원 지원…26일까지 온라인 접수



충남도와 충남경제진흥원이 매출 감소 등으로 어려움을 겪는 도내 소상공인의 경영 정상화와 재창업을 돕기 위해 420개 업체를 대상으로 재기 지원에 나섰다.

충남도와 충남경제진흥원(원장 한권희)은 '2026년 경영위기 소상공인 재기 지원사업' 참여 업체를 모집 중이라고 12일 밝혔다.

이 사업은 매출 감소 등으로 경영난을 겪는 소상공인에게 현장 멘토링과 사업화 자금을 지원해 경영 정상화를 돕고, 폐업 후 재도전을 준비하는 소상공인에게 재창업 기반을 마련해 주기 위해 추진됐다.

지원 규모는 총 420개 업체 내외다. 경영 위기 극복을 위한 경영개선 분야 370개 업체, 재창업을 지원하는 재창업 분야 50개 업체를 각각 선정한다.

선정 업체에는 평가 결과에 따라 사업화 자금을 차등 지원한다. 경영개선 분야는 최대 660만원, 재창업 분야는 최대 850만원까지 전액 보조 방식으로 지원되며, 부가가치세는 사업자가 부담한다.

지원 항목은 ▲매장 리모델링 등 인테리어 ▲브랜드 개발 ▲마케팅·홍보 ▲온라인 판로 확대 ▲제품 개선 등으로, 소상공인의 경쟁력 강화에 필요한 분야로 구성됐다.

신청 대상은 전년 대비 월평균 매출이 감소한 소상공인 또는 재창업을 희망하는 소상공인이다.

신청은 오는 26일까지 충남경제진흥원 통합지원시스템을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

충남경제진흥원 충남소상공인지원센터장은 "고물가와 경기 침체로 많은 소상공인이 한계 상황에 직면해 있다"며 "이번 지원사업이 도내 소상공인의 경영 정상화와 재도전의 발판이 되기를 기대한다"고 말했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



