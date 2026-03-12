국민의힘 대표 "당내 문제, 에너지 소비보다 대여투쟁 해야"

장동혁 국민의힘 대표는 12일 "당 윤리위원회에 현재 제소된 모든 징계사건에 대해 지방선거가 끝날 때까지 논의를 하지 말아줄 것을 요청한다"면서 "아울러 당직을 가진 모든 분은 앞으로 당내 문제·인사에 대한 언급을 자제해 달라"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.9 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이제 국민의힘은 하나로 뭉쳐 지방선거 승리를 위해 힘차게 뛸 때다. 지금은 정부·여당의 실정, 더불어민주당의 폭정에 대해 하나로 힘을 합쳐 싸울 때"라면서 이같이 밝혔다.

장 대표는 "이제는 당내 인사들이 당내 문제에 천착하기보다 대여투쟁에 집중해 주실 것을 부탁드린다"면서 "당내 문제에 머물러 우리끼리 에너지를 낭비할 것이 아니라, 제대로 된 대여투쟁을 통한 지방선거 승리를 위해 힘을 모아야 한다"고 했다.

AD

이어 그는 "당직을 맡은 분들의 언행 한 마디, 한 마디는 당의 입장으로 비쳐질 수 있고 더 큰 무게감을 갖게 되기 마련"이라면서 "당직을 맡은 모든 분이 오로지 지방선거 승리를 위해 힘을 합친다는 의미에서 대여투쟁, 이재명 정부에 대한 실정을 비판하고 국민에게 알리는 데 힘을 모아달라고 다시 한번 말씀드린다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>