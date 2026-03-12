청양군, '농촌왕진버스·찾아가는 의료원' 의료사각 해소



월 1회 정기 방문체계 구축…의료 취약지 8곳 연 7회 이상 순회 진료



충남 청양군이 농림축산식품부 공모사업 '농촌왕진버스'와 군 자체 시책 '찾아가는 의료원'을 결합해 의료 취약계층을 위한 현장 중심 공공의료 서비스를 본격 가동했다.

통합방문의료서비스는 거동이 불편하거나 병원 접근이 어려운 농촌 주민을 직접 찾아가는 방식으로, 지역 간 건강 격차 해소와 공공의료 안전망 강화에 초점을 맞췄다.

청양군은 지난 11일 신흥보건진료소 건강증진실에서 첫 진료를 시작으로 '통합 방문 의료 서비스' 운영에 들어갔다고 12일 밝혔다.

군은 2023년부터 자체 시책인 '찾아가는 의료원 마을순회 진료'를 운영해 왔으며, 지난해부터 농림축산식품부 '농촌왕진버스' 사업과 연계해 서비스를 확대했다.

특히 주민 요구를 반영해 일회성 방문이 아닌 '월 1회 정기 방문 체계'를 구축했다.

군은 관내 의료 취약지 8곳을 선정해 마을별로 연간 7회 이상 정기 방문 진료를 실시할 계획이다.

이를 통해 연간 600명 이상의 주민이 의료 서비스를 받을 것으로 전망된다.

현장 진료단은 의사(한방 포함), 보건진료소장, 물리치료사 등으로 구성됐다. 이들은 내과·한방 진료와 맞춤형 건강 상담, 보건교육, 만성질환 관리 및 선별검진 등을 원스톱으로 제공한다.

또 안과 진료 수요가 높은 지역 특성을 고려해 인근 협력 의료기관과 연계한 기초 안검진 서비스도 병행한다.

김상경 청양군보건의료원장은 "농촌왕진버스와 찾아가는 의료원을 결합한 현장 의료 서비스는 지역 건강 격차를 줄이는 중요한 공공의료 모델"이라며 "주민들이 살던 곳에서 건강하게 노후를 보낼 수 있는 환경을 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

청양군은 앞으로 ICT 기반 원격 협진 시스템 등과 연계해 정기 방문 의료 서비스를 확대하고 의료 사각지대 해소에 나설 계획이다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



