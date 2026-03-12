시흥시, ‘데이터 기반 안전지도’ 구축

해빙기 도로파임 선제적 대응

전 과정 관리…시흥형 안전지도 구축

경기 시흥시(시장 임병택)가 해빙기 도로파임(포트홀) 급증에 대비해 도로 안전 위험 요소 관리체계를 강화한다. 시는 지난 11일 시청 글로벌센터에서 열린 '3월 확대공감회의'에서 동별 해빙기 안전 점검 결과를 공유하고, 도로파임 대응 체계 개선 방안을 논의했다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

3월 해빙기에는 지반이 약해지면서 도로 균열과 침하가 발생해 도로파임이 증가하고, 차량 파손은 물론 교통사고로 이어질 위험이 커진다. 이에 따라 시는 반복적으로 발생하는 도로파임 문제에 대해 보수 중심 대응에서 벗어나 발생부터 조치, 사후관리까지 전 과정을 아우르는 관리 방식으로 전환하기로 했다.

또한, 각 동에서 관리 중인 '동 안전 백서'와 연계해 시 차원의 통합 '안전지도'를 구축하고 이를 기반으로 '시흥형 데이터 기반 안전관리 모델 도입'도 검토한다.

시는 해빙기 안전관리의 핵심을 '골든타임 확보'에 두고 선제적 예찰을 강화하는 한편, 반복적으로 도로파임이 발생하는 구간에 대한 구조적 원인 분석과 데이터 축적을 통한 예측 관리 등을 병행해 도로 안전 위협 요소를 사전에 차단할 방침이다.

AD

임병택 시흥시장은 "해빙기에는 지반 약화로 도로 균열과 침하가 집중되는 만큼 도로 손상 발생부터 보수, 사후관리까지 전 과정을 체계적으로 관리해야 한다"며 "반복 손상 구간은 구조적 원인을 분석하고 데이터 기반 관리로 시민이 체감할 수 있는 도로 안전 환경을 구축해 나가자"고 강조했다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>