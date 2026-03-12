협력사와 동반 안전 체계 구축

성신양회가 단양공장 본관 교육장에서 임직원 및 협력사 대표 110여명과 함께 '2026년 안전보건경영방침 선포식'을 개최했다고 12일 밝혔다. 성신양회는 이번 선포식 개최를 계기로 안전보건 경영체계를 한층 강화한다는 방침이다.

(앞줄 왼쪽부터 7번째)한인호 성신양회 대표를 비롯한 임직원 및 협력사 대표들이 성신양회 단양공장 본관 교육장에서 '안전보건경영방침 선포식'을 개최하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 성신양회 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 성신양회와 협력사가 함께 참여하는 안전문화 정착을 위해 마련됐으며, 참석자들은 개정된 안전보건경영방침을 공유하고 무재해 사업장 실현 의지를 다졌다.

성신양회는 안전을 기업 경영의 최우선 가치로 삼고, 구성원의 참여와 자율안전 활동을 확대해 현장 중심의 안전문화를 강화할 계획이다. 특히 협력사와의 동반 안전관리 체계 구축에도 힘을 쏟는다. 협력사의 안전관리 역량 향상을 위한 지원과 공동 점검을 확대해 산업재해 예방 활동을 강화할 방침이다.

회사 관계자는 "모든 구성원이 안심하고 일할 수 있는 안전한 사업장을 만들기 위해 지속적인 안전관리 활동을 이어가겠다"고 말했다.

성신양회는 지난해 단양공장 내 안전 체험관을 설치했으며 정기적인 안전교육과 위험성 평가, 현장 중심 안전 점검 활동을 통해 산업재해 예방과 안전문화 확산을 지속해서 추진하고 있다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



