수출입銀, 창원서 방산 중소기업 간담회 개최…정책금융 지원

방산 거점별 현장 소통 확대

한국수출입은행은 경남 창원에서 한국방위산업진흥회와 공동으로 '방산 분야 중소·중견 기업 간담회'를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 간담회는 최근 K-방산이 거두고 있는 기록적인 수출 성과 지속을 위해 중소·중견기업들의 현장 목소리를 직접 듣고, 수은이 추진 중인 다양한 정책금융 지원 방안을 맞춤형으로 안내하기 위해 마련됐다. 이 자리에는 경남 지역의 주요 방산 유관 기업 임원 등 20여명이 참석했다.

참석자들은 지정학적 위기 고조, 원자재 가격 변동, 글로벌 공급망 재편 등에 따른 현장의 경영 환경을 공유하고 정책금융기관의 보다 선제적이고 적극적인 금융지원 역할을 당부했다.

수은은 현재 가동 중인 금융 지원 패키지를 안내했다. ▲방산·원전·인프라 등 전략수주 분야 100조원 지원 ▲통상 위기 극복을 위한 150조원 규모 수출활력 ON(溫) 금융지원 패키지 시행 ▲공급망안정화기금 지원방안 등이다.

위찬정 수은 부행장(혁신성장금융본부장)은 "최근 K-방산이 거두고 있는 눈부신 성과는 중소·중견기업들의 헌신과 탄탄한 기술력이 뒷받침됐기에 가능했다"며 "중소·중견기업들이 글로벌 공급망에 직접 참여하고 독자적인 수출 경쟁력을 갖출 수 있도록 수은이 든든한 금융 동반자가 되겠다"고 강조했다.

수은은 이번 간담회를 시작으로 방산 거점별 현장 소통을 확대할 계획이다. 특히 방진회와 긴밀히 협력해 유망 중소기업을 발굴하고, 방산 분야 상생과 생태계 조성을 위한 정책금융 지원을 지속 확대할 방침이다.

권해영 기자



