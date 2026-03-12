서비스 디자인·사용자 경험(UX) 본상 수상

3회 연속 국내외 디자인상 석권

‘소하담숲’ 세계가 인정한 디자인 마크 획득

국토대전·한국색채대상 이어 세계적으로 인정받아

경기 광명시(시장 박승원) 공간복지 정책을 대표하는 인생정원 '소하담숲'이 국내를 넘어 세계에서도 우수성을 인정받았다.

광명시 인생정원 ‘소하담숲’이 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 독일 'iF(아이에프) 디자인 어워드 2026'에서 서비스 디자인과 사용자 경험(UX) 디자인 등 2개 분야 본상을 동시에 수상했다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 어르신 인지건강 증진을 위한 다감각 인생정원 '소하담숲'이 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 독일 'iF(아이에프) 디자인 어워드 2026'에서 서비스 디자인과 사용자 경험(UX) 디자인 등 2개 분야 본상을 동시에 수상했다고 12일 밝혔다.

지난해 대한민국 국토대전에서 한국공공디자인학회장상, 한국색채대상에서 가치(BLUE)상을 받은 데 이어 세 번째 수상이다.

특히 iF(아이에프) 디자인 어워드는 1953년 독일에서 시작된 국제 디자인 공모전으로, 미국 'IDEA(아이디어, International Design Excellence Awards)', 독일 '레드닷(Red Dot) 디자인 어워드'와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

iF(아이에프)에서의 수상은 전 세계 어디에서나 디자인의 우수성을 상징하는 '품질 보증 마크'로 통용되는 만큼 이번 수상의 의미가 크다.

'소하담숲'은 2025년 6월 광명시립소하노인종합복지관 4층에 조성된 실내형 다감각 치유정원이다. 초고령사회의 주요 과제인 어르신 인지 건강 문제를 해결하기 위해 자연 요소를 실내로 끌어들여 정서 회복을 돕는 '바이오필릭(Biophilic, 자연 친화) 디자인'을 적용했다.

식물과 색채, 자연 소재 등 감각 체험 요소가 이용자의 기억과 감각을 자연스럽게 자극하고, 다양한 인지 건강 프로그램과 연계해 어르신들의 정서 안정과 인지 기능 활성화를 돕는 공간으로 운영되고 있다.

시는 공간의 우수성을 높인 배경을 행정의 정책 기획과 민간의 창의적 설계, 복지관의 현장 경험이 유기적으로 결합해 시너지를 발휘한 결과로 분석한다.

광명시는 사회문제 해결을 위한 복지공간 조성을 총괄 기획하고, 바이오필릭 디자인 전문기업인 라이브스케이프가 창의적인 설계를 맡았으며, 광명시립소하노인종합복지관이 현장 데이터를 기반으로 맞춤형 프로그램을 운영하며 공간의 완성도를 높였다.

공간을 아름답게 조성하는 데 그치지 않고 이용자의 편의와 감각 경험, 건강 회복 기능까지 고려한 설계와 프로그램 운영을 결합해 공간의 활용도를 높인 점이 높은 평가를 받은 것이다.

박승원 광명시장은 "이번 수상은 광명시가 시민 삶의 질을 높이기 위해 소하담숲에 담아낸 공간복지의 가치를 세계적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 사람 중심 공공디자인을 활용해 시민 체감형 공간복지 정책을 지역사회 전반으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



