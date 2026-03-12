쾌적한 마을환경 조성



경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 주민자치회와 함께 마을 환경 개선과 쾌적한 경관 조성을 위해 공한지에 유채꽃 씨앗을 파종했다.

지난 11일 이뤄진 활동은 주민자치사업 '바람개비 마당 조성'의 일환으로, 방치된 공한지를 활용해 주민들이 함께 가꾸는 꽃밭을 조성하고 마을에 활력을 더하기 위해 추진됐다. 주민자치회 위원들은 직접 유채꽃 씨앗을 뿌리고 주변 환경을 정비하며 아름다운 마을 만들기에 힘을 보탰다.

조성된 공간에는 다양한 바람개비를 설치할 예정으로, 꽃과 바람개비가 어우러진 볼거리를 통해 주민들에게 즐거움을 제공하고 마을 분위기를 밝히는 데 기여할 것으로 기대된다.

심양숙 구암2동장은 "방치된 공간을 꽃밭으로 조성해 주민들이 산책하며 즐길 수 있는 마을 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 주민들과 함께 깨끗하고 살기 좋은 마을 환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

