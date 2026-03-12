NYT, 호르무즈 봉쇄로 인한 시장 영향 분석

알루미늄·에탄올·요소 등 가격 전쟁 후 급등

"소비자 제품 가격·농업 생산에 영향 줄 것"

이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되면서 원유·가스뿐만 아니라 알루미늄·에탄올·설탕·요소·황·헬륨 시장에도 영향을 미치고 있다는 분석이 나왔다.

11일(현지시간) 호르무즈 해협의 화물선 옆에 UAE 해군 함정이 항해하고 있는 모습. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 10일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)를 인용해 "알루미늄 가격은 지난 9일 근 4년 만에 최고 수준까지 치솟았으며, 이번 달 들어서 약 8% 올랐다"며 "카타르와 바레인의 주요 알루미늄 제련소가 공급을 중단한 탓에 제련소로 향하는 알루미늄 원료를 실은 선박들이 해협을 통과하지 못하고 있기 때문"이라고 보도했다.

국제알루미늄협회(IAI)에 따르면 지난해 기준으로 페르시아만 지역 생산자들은 전 세계 알루미늄 공급의 약 8%를 차지한다. 이에 리서치 업체 '그라운드 콜래보러티브'의 정책 책임자 알렉스 야퀘즈는 "알루미늄 가격 인상은 결국 소비자 제품 가격에 반영될 수 있다"고 말했다. 알루미늄은 항공기, 전선, 캔을 포함해 광범위하게 쓰인다.

이란 전쟁 이후 에탄올 가격도 약 10% 뛴 것으로 알려졌다. 런던 ICE 선물거래소에서 설탕 가격도 지난 9일 한 달 내 최고 수준으로 급등했다. 설탕과 에탄올의 공통점은 원료가 사탕수수라는 점이다. 세계 최대 사탕수수 생산국인 브라질의 설탕 공장들은 에탄올 가격이 상승하면 으레 설탕보다 더 많은 이익이 나는 에탄올 연료 생산으로 전환한다. 그런데 현재 이런 상황이 나타날 가능성이 있다는 것이다. 다만 국제 유가 하락 반전에 따라 10일 설탕 가격도 내려갔다.

이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄됐다. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

비료 시장도 전쟁의 영향권에 갇혔다. 질소 비료의 원료인 요소 가격은 개전 이후 최대 35% 급등했다. 중동 국가들이 질소의 주요 생산국이어서, 요소는 전 세계 거래량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 통과한다. 경제학자 웨인 와인가든은 NYT에 "비료 공급이 감소하면 세계 농업 생산에 큰 충격을 줄 수 있다"고 내다봤다.

한편 원유·가스 정제 과정에서 나오는 부산물인 황 역시 공급 차질 우려가 나온다. 황은 비료 생산이나 니켈 정련 등에 쓰인다. 시장분석기관 'CRU 그룹'에 따르면 황은 전 세계 공급의 절반가량이 호르무즈 해협에 묶여 있다.

반도체 웨이퍼 냉각에 필수적인 헬륨 상황도 마찬가지다. 카타르가 전 세계 생산의 약 3분의 1을 차지하는데, 카타르 액화천연가스(LNG) 허브로 헬륨 생산 시설이 있는 라스라판 단지가 이란의 공격으로 가동을 중단했기 때문이다. 카타르는 생산 정상화에 최소 2주가 걸릴 것으로 예측했다.

11일 도널드 트럼프 미국 대통령은 "미군이 호르무즈 해협의 이란 기뢰부설함들을 대부분 제거했다"며 "이곳을 통해 석유를 운반해야 한다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 "(이란은) 해군을 잃었고, 공군도 잃었다. 그들에게는 대공 방어 장비가 전혀 없다. 레이더도 없다"며 "그들의 지도부는 사라졌고, 우리는 상황을 훨씬 더 나쁘게 만들 수도 있다"고 밝혔다.

