한국토요타자동차가 수도권 동부 지역의 서비스 네트워크를 확장하며 고객 접점 강화에 나선다. 판매와 정비, 부품 공급을 한 곳에서 해결하는 통합 거점을 통해 운영 효율을 높인다는 전략이다.

토요타 하남 전시장 내부. 한국토요타자동차

한국토요타자동차는 경기도 하남시에 '렉서스·토요타 하남 전시장 및 종합 서비스센터'를 새롭게 오픈했다고 12일 밝혔다. 전날 열린 개관 기념행사에는 콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장과 하라다 시게루 토요타통상 CEO 등 관계자 40명이 참석해 시설을 점검했다.

이번 하남 거점은 연면적 1만1570㎡(3500평) 규모의 지하 2층, 지상 7층 건물로 조성됐다. 차량 상담부터 계약, 인도, 정비까지 한 번에 이용할 수 있는 '3S' 콘셉트를 적용했으며, 브랜드별 공간을 분리해 쾌적한 이용 환경을 구축한 것이 특징이다.

종합 서비스센터는 렉서스 6개, 토요타 4개 등 총 10개의 워크베이를 갖췄다. 이를 통해 월 최대 1090대의 차량 정비가 가능해져 하남과 미사, 위례 등 인근 지역 고객들의 서비스 대기 시간이 단축될 전망이다. 옥상에는 태양광 발전 설비를 도입해 에너지 효율을 높이는 친환경 운영 방식도 채택했다.

해당 시설은 서울 올림픽공원에서 차량으로 10분 거리에 위치해 접근성이 뛰어나다. 한국토요타자동차는 넓은 도로 환경을 활용해 다양한 모델을 직접 경험할 수 있는 시승 프로그램을 상시 운영할 방침이다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 "하남 거점 오픈으로 서울 강동과 경기 동부권 고객들에게 편리한 서비스와 브랜드 경험을 제공하게 되어 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 고객의 신뢰에 부응하고 그 지역에서 가장 사랑받는 기업이 되기 위한 거점이 되기를 기대한다"고 말했다.

