이동환 고양시장, 버스 운수종사자와 현장 소통

대화버스공영차고지 방문 대중교통 현안 청취

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 11일 대화버스공영차고지에서 버스 운수종사자들의 목소리를 듣고 대중교통 현안을 청취하는 현장 소통에 나섰다.

이동환 고양특례시장이 지난 11일 대화버스공영차고지에서 버스 운수종사자들의 목소리를 듣고 대중교통 현안을 청취하는 현장 소통에 나서고 있다. 고양시 제공

이번 방문은 버스 운행 환경과 운수종사자의 근무 여건을 직접 확인하고 대중교통 정책 추진 과정에서 현장의 목소리를 반영하기 위해 마련됐다.

이날 현장에는 명성운수, 고양교통, 서울여객, 대덕운수, 백마운수 등 관내 시내버스 운수업체 관계자와 운수종사자가 참석했으며, 이동환 시장은 버스공영차고지 시설을 둘러본 뒤 간담회를 통해 다양한 의견을 청취했다.

특히 버스공영차고지 내 수소·전기 충전시설 등 주요 운영시설을 확인하고, 준공영제 추진 현황과 버스 운행 여건 개선 등 대중교통 정책 현안에 대해 현장 관계자들과 의견을 나눴다.

이 자리에서 운수종사자들은 버스 운행 중 겪는 애로사항과 근무환경 개선 등에 대한 의견을 전달했다. 시는 이러한 현장의 목소리를 향후 대중교통 정책 추진 과정에 적극 반영할 계획이다.

이동환 고양특례시장이 지난 11일 대화버스공영차고지에서 버스 운수종사자들의 목소리를 듣고 대중교통 현안을 청취하는 현장 소통에 나서고 있다. 고양시 제공

이동환 고양특례시장은 "시민들이 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있는 것은 버스 운수종사자 여러분의 노고 덕분"이라며 "앞으로도 현장의 의견을 반영해 시민과 운수종사자 모두가 체감할 수 있는 대중교통 정책을 추진해 나가겠다"라고 말했다.

한편 고양시는 광역버스와 시내버스를 대상으로 준공영제를 단계적으로 확대 추진하고 있으며, 버스 운행 환경 개선과 운수종사자 처우 개선 등 시민 중심의 대중교통 서비스 향상을 위한 정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>