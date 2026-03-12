삼양식품의 지역사회 기여 공로 인정

기업하기 좋은 도시 위상 확립

강원도 원주시는 지난 11일 우산동 삼양식품 원주공장 인근에서 원주시 제1호 명예도로명인 '삼양불닭로' 제막식을 열었다. 이날 행사에는 원강수 시장과 김정수 삼양식품 부회장, 김동찬 삼양식품 대표 등 관계자 30여 명이 참석했다.

명예도로명은 기업 유치나 국제 교류 등 역사적·상징적 의미가 있는 도로에 추가로 부여되는 도로명으로, 원주시의 제1호 명예도로명인 삼양불닭로는 그 상징성이 특히 크다.

삼양식품은 지역 일자리 창출과 지속적인 투자, 인재 육성 등을 통한 지역 경제 활성화, 라면축제 공동 기획 및 후원 등 지역 문화 활성화, 지속적인 사회공헌 활동 수행, 윤리적이고 공익적인 경영 실천 등을 통해 지역사회에 기여해 왔다.

이에 원주시는 삼양식품 원주공장 앞 도로 1963m 구간에 명예도로명을 부여했다. 1963m는 우리나라 최초 라면인 '삼양라면'이 탄생한 1963년을 상징한다.

원주시 관계자는 "이번 명예도로명 부여를 계기로 원주시와 삼양식품이 지역 경제 활성화의 동반자로서 협력을 더욱 공고히 해 나갈 것"이라며 "앞으로도 기업의 성장이 곧 지역의 발전으로 이어지는 선순환 구조를 만들기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



