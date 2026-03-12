[오늘의신상]MZ세대 겨냥 럭셔리 패션 '레오나드 31'

LF 브랜드 헤리티지+현대적 감각

플로럴 프린트 재해석·경쾌한 컬러 조합

젊은 세대 겨냥 어반 시크 스타일 제안

생활문화기업 LF LF close 증권정보 093050 KOSPI 현재가 21,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,100 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 LF 아떼 액세서리, 日오사카 한큐 우메다 본점 팝업…첫 해외 진출 LF 닥스, 백화점·고가 라인 중심 35% 성장…프리미엄 전략 통했다 LF 던스트, 상하이 이어 도쿄서 팝업…日시장 첫 공략 전 종목 시세 보기 가 전개하는 프랑스 럭셔리 패션 하우스 '레오나드(LEONARD)'가 젊은 고객층을 겨냥한 신규 캡슐 라인 'Leonard 31'을 선보였다.

최근 럭셔리 패션 시장에서는 기존 핵심 고객층을 넘어 MZ세대까지 아우르려는 '세대 확장' 전략이 중요한 흐름으로 자리 잡고 있다. 전통적인 브랜드 정체성을 유지하면서도 디자인과 스타일을 현대적으로 재해석해 새로운 소비층을 확보하려는 시도가 이어지고 있는 가운데, 레오나드 역시 이러한 흐름에 맞춰 캡슐 라인을 출시하며 고객 접점을 넓히겠다는 전략이다.

'Leonard 31'은 레오나드의 클래식한 브랜드 DNA를 기반으로 하면서도 실루엣과 색감, 디테일 전반에 보다 현대적인 감각을 반영한 컬렉션이다. 파리지앵 특유의 세련된 감성과 자유로운 분위기를 담아내며, 스스로의 길을 개척하는 여성을 위한 '어반 시크(Urban Chic)' 스타일을 제안한다.

브랜드는 오랜 장인정신과 미학을 바탕으로 하되 보다 가볍고 편안한 스타일을 강조해 감도 높은 패션을 선호하는 젊은 고객들에게 새로운 선택지를 제시한다는 계획이다. 라인 이름에 사용된 '31'은 레오나드 프랑스 본사 주소에서 영감을 얻어 붙여졌다.

첫 번째 컬렉션은 레오나드를 대표하는 플로럴 프린트를 현대적인 감각으로 재해석한 것이 특징이다. 가벼운 코튼 보일 소재를 비롯해 정교한 데님, 립 저지 등 브랜드의 기술력이 반영된 소재가 사용됐으며 트렌치 코트, 셔츠, 데님 팬츠 등 캐주얼하면서도 편안한 아이템 중심으로 구성됐다.

LF 관계자는 "최근 럭셔리 시장은 단순히 제품을 구매하는 소비에서 경험과 가치를 중시하는 방향으로 변화하고 있다"며 "레오나드는 장인정신과 브랜드 미학을 기반으로 세대가 함께 공감할 수 있는 진정한 하이엔드 브랜드로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

AD

한편 1958년 프랑스에서 설립된 레오나드는 실크와 캐시미어 등 고급 소재 위에 정교한 핸드 프린트 기술로 구현한 플라워 패턴으로 세계적인 명성을 얻은 럭셔리 패션 하우스다. LF는 2009년 국내에 레오나드를 도입해 유럽 특유의 감성과 예술적 장인정신을 담은 라이프스타일을 한국 시장에 소개해오고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>