라이너는 과학기술정보통신부가 추진하는 국가 과학기술 경쟁력 대도약 프로젝트 'K-문샷 추진 전략'에 합류했다고 12일 밝혔다.

라이너는 11일 오후 서울 더플라자호텔에서 열린 'K-문샷 추진 전략' 업무협약 체결식에 과학 인공지능(AI) 에이전트 분야를 대표하는 핵심 기업으로 참석했다.

이번 협약은 AI를 활용해 국가적 과학기술 난제를 해결하고, 민·관의 역량을 결집해 임무 중심의 연구·개발(R&D) 혁신 체계를 구축하는 것을 목적으로 한다.

과기정통부와 참여 기업들은 ▲국가 과학기술 난제 도출 및 실증 협력 ▲AI 모델·데이터·전문 인력 등 보유 자원을 활용한 기술 지원 ▲산·학·연 정보 공유 및 연구 성과의 산업적 확산 등에 중추적인 역할을 수행할 예정이다.

김진우 라이너 대표는 "라이너의 독보적인 에이전틱 리서치 기술력을 투입해 국가 차원의 과학기술 경쟁력을 비약적으로 끌어올릴 수 있도록 모든 역량을 집중할 것"이라고 했다.

