경기도경제과학진흥원이 오는 27일까지 판교·광교 테크노밸리 공공인프라를 활용한 '공공인프라 실증지원사업' 참여기업을 모집한다.

이 사업은 경과원이 도내 중소기업과 스타트업의 신기술과 신제품, 혁신 비즈니스 모델을 실제 공공환경에서 검증(PoC)할 수 있도록 공공시설을 테스트베드로 제공하는 사업이다.

경과원은 도내 기업이 우수 기술을 보유하고도 실증 환경 부족으로 시장 진입에 어려움을 겪는 현실을 고려해 마련했다.

이번 지원 대상은 10개 과제 내외로 선정 기업에는 초기 2000만원을 지원하고 중간평가 결과에 따라 최대 3000만원까지 확대 지원한다. 신청은 경기기업비서 홈페이지(egbiz.or.kr)를 통해 온라인으로 하면 된다.

경과원은 2024년부터 이 사업을 추진해 판교·광교 내 공공인프라를 활용한 혁신기술 실증 기반을 지속 확대해 왔다.

그 결과 ㈜드레인필터, 잎스㈜, ㈜유니룩스는 조달청 우수혁신제품 시범사업에 선정되는 성과를 냈다.

현창하 경과원 미래신산업부문 상임이사는 "공공인프라 실증은 혁신기술을 실제 환경에서 검증하고 시장 진출 가능성을 높이는 중요한 과정"이라며, "우수 기술을 보유한 도내 기업들이 공공 테스트베드를 활용해 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



