지디벤처스, D2C 브랜드 에그리게이터 '펑거스인터내셔널' 프리시드 투자

"K라이프스타일 브랜드 시장 혁신 전망"

초기 스타트업 전문 투자사 지디벤처스(ZDVC)가 온라인 직거래(D2C) 브랜드 에그리게이터인 펑거스인터내셔널에 프리시드 투자를 단행했다고 12일 밝혔다. 에그리게이터란 중소 브랜드의 가치를 키워주는 사업자를 의미한다.

이번 투자는 ZDVC가 리드를 맡았으며 뷰티 플랫폼 화해글로벌의 이웅 대표와 4050 라이프스타일 플랫폼 퀸잇 운영사 라포랩스의 홍주영 대표가 함께 참여했다. 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았다.

펑거스인터내셔널은 고도화된 퍼포먼스 마케팅과 인플루언서 혼합 전략을 통해 잠재력 있는 브랜드를 발굴하고 이를 D2C 브랜드로 키워내는 브랜드 에그리게이터다. 시장에서 오랜 업력과 인지도를 쌓은 기업들이 온라인 채널에서 IP(지식재산권) 중심 마케팅으로 전환할 수 있도록 돕는 솔루션을 제공한다.

특히 매출과 직결되는 광고 소재를 효율적으로 운영하는 역량에서 높은 경쟁력을 인정받고 있다. 최근에는 생성형 AI 스타트업 제너러티브랩과 업무협약(MOU)을 체결해 마케팅 자동화 역량을 강화했다.

실제로 이 회사는 반려견 재활기구 전문 브랜드 포베오의 사업권을 인수해 사업 구조를 D2C 중심으로 개편하고, 뇌파연구소와 합작해 누트로픽 브랜드를 선보이는 등 혁신적인 행보를 이어가고 있다. 인포머셜 전문기업 인포벨과 주방용품 브랜드 프로그 등 뷰티·식품·라이프스타일 분야의 다양한 브랜드들과도 협업 중이다.

박선우 펑거스인터내셔널 대표는 연세대학교 학생 주도 엑셀러레이터(AC) 단체인 와이벤처스를 창립한 인물로, 주요 미디어 커머스와 브랜드 에그리게이터에서 전문성을 쌓아왔다.

박 대표는 "마치 보이지 않아도 어디에나 있는 곰팡이(Fungus)처럼, 회사명은 잘 모르더라도 어느새 소비자들이 즐겨찾는 K라이프스타일 브랜드 빌더로 성장하고자 한다"며 "투자를 통해 자사 브랜드들을 국내 카테고리 리더로 성장하도록 도우면서, 중장기적으로는 글로벌 시장에서도 인정 받는 라이프스타일 브랜드들과 함께할 것"이라고 밝혔다.

김하경 ZDVC 대표는 "펑거스인터내셔널은 방대한 내부 캠페인 데이터를 기반으로 특정 브랜드의 셀링포인트를 발굴하는데 차별화됐다"며 "앞으로도 ZDVC는 독창적인 비즈니스 모델을 기반으로 글로벌 무대로 뻗어나가는 혁신 기업들이 성장할 수 있도록 도울 것"이라고 말했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



