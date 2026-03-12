사건 이후 자녀는 불안 증세 나타나

"부모로서 지켜주지 못한 것 같다"

부산 한 상가 건물 승강기에서 80대 남성이 여아를 추행하고, 이를 만류하던 어머니를 폭행했다는 주장이 나와 공분이 커지고 있다.

JTBC '사건반장'은 11일 제보자 A씨의 사연과 영상을 공개했다. 영상은 노인 B씨가 A씨를 폭행하는 장면으로, 팔을 때리거나 목을 조르는 장면 등이 고스란히 포착됐다.

방송에 따르면 사건은 2023년 3월 부산 한 상가 건물 엘리베이터에서 벌어졌다. A씨는 두 딸(당시 6살, 3살)과 함께 엘리베이터를 기다리던 중 처음 보는 B씨를 만났다.

부산 한 상가 엘리베이터에서 A씨를 폭행하는 80대 노인 B씨. JTBC 사건반장 제보 화면 캡처 AD 원본보기 아이콘

B씨는 A씨의 큰딸에게 다가가 신체를 접촉하며 "예쁘다"고 말했다. A씨는 그가 한 번에 그치지 않고 여러 차례 신체를 만졌다고 주장했다. 딸이 겁에 질려 움직이지 못하자, A씨는 B씨에게 "더 이상 만지지 말라"고 제지했다. 그러나 엘리베이터 안에 들어가서도 노인은 아이의 얼굴, 머리 등을 계속 만졌고, A씨가 다시 제지하자 갑자기 폭행하기 시작했다.

A씨는 119에 급히 신고했고, B씨가 엘리베이터에서 내리려 하자 도망가지 못하게 붙잡았다. B씨는 A씨의 목을 조르고 밀쳐 넘어뜨린 뒤, 발길질까지 한 것으로 전해졌다. B씨는 80대 초반으로 알려졌으며, 사건 이후 상해 혐의로 벌금 200만원 처분을 받았다.

A씨는 경찰 조사 과정에서 아이가 힘들어할 것을 우려해 추행 대신 상해 혐의로만 고소했다고 밝혔다. A씨의 큰딸은 사건을 겪은 뒤 불안 증세를 보이기 시작했는데, A씨는 "아이가 어리니 시간이 지나면 괜찮아질 줄 알았다"며 "아이가 악몽을 꾸거나 자해 행동까지 나타났다. 부모로서 지켜주지 못한 것 같다"고 토로했다.

AD

현재 A씨의 큰딸은 정신과 치료를 받으며 우울증, 불안장애 관련 약을 복용 중인 것으로 알려졌다. A씨는 딸이 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등으로 최소 5년 이상의 장기 치료가 필요하다는 소견을 받았다고 전했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>