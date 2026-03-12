롯데월드몰점, 팝업 성과 힘입어 정식 매장

수도권 내 점포 확대 가속화

프리미엄 아이스크림 브랜드 '벤슨(Benson)'이 팝업스토어 흥행에 힘입어 서울 수도권 주요 쇼핑몰에 잇달아 입점한다.

벤슨은 지난해 여름 팝업스토어를 운영한 롯데월드몰에 다음 달 정식 매장을 연다고 12일 밝혔다. 이는 경기 스타필드 수원 팝업 이후 정식 입점에 이어 두 번째 사례다. 롯데월드몰 팝업 당시 테이크아웃 전용이었던 스쿱샵은 82.5㎡(25평) 규모로 크게 넓어졌다.

신규 매장은 롯데월드몰 2층 SPA 브랜드와 올리브영 등 젊은 세대가 즐겨 찾는 인기 브랜드 사이에 자리 잡는다. 국내외 관광객과 MZ세대 방문이 활발한 복합 쇼핑몰 상권인 만큼 다양한 고객들이 벤슨 아이스크림을 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

4월 2일 오픈 예정인 벤슨 롯데월드몰점 조감도. 베러스쿱크리머리 AD 원본보기 아이콘

이외에도 대치·신림 등 다양한 생활권에 브랜드를 선보인다. 주거 상권, 학원가 등 수도권 다양한 지역에 벤슨을 알린다는 취지다. 베러스쿱크리머리는 이번 출점을 통해 복합몰 및 대형 유동 상권을 아우르는 점포 네트워크를 더욱 확대할 계획이다.

압구정 '벤슨 크리머리 서울' 매장에서는 화이트데이를 기념해 13일부터 14일까지 이색 이벤트를 선보인다. 커플 고객이 관심을 가질 만한 '타로카드' 이벤트를 열어 재미 요소를 더한다. 12일부터는 '썬데(Sundae)' 제품 전 점 출시를 기념해 15일부터 일요일마다 1+1 이벤트도 연다. 이 행사는 미국에서 썬데를 일요일에 즐기던 유래에서 착안했다.

베러스쿱크리머리 관계자는 "팝업스토어를 통해 고객 반응을 확인한 뒤 정식 매장으로 이어지는 사례가 늘고 있다"며 "앞으로도 다양한 공간에서 벤슨만의 차별화된 맛과 경험을 전해드릴 것"이라고 말했다.

한예주 기자



