[클릭 e종목]"오이솔루션, AT&T 투자확대에 목표주가↑"

하나증권이 12일 오이솔루션에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 5만원으로 상향했다.

김홍식 하나증권은 연구원은 "역대 최대 규모 주파수 경매에 맞춰 글로벌 통신사 설비투자(CAPEX) 규모도 역대 최고치를 경신하고 있고, 오이솔루션도 핵심 부품을 내재화하는 등 2019년 당시보다 업사이드가 대폭 커졌다"며 이같이 밝혔다.

김 연구원은 추천 사유로 미국에서의 역대 최대 규모 주파수 경매 예정, AT&T의 향후 5년간 2500억달러(약 369조원) 규모 CAPEX 집행 계획 발표, 오이솔루션의 북미에 무선향 트랜시버 대규모 공급 레퍼런스 경험 등을 꼽았다. 그는 "과거에도 오이솔루션은 삼성전자나 노키아 같은 글로벌 SI를 통해서 북미에 무선향 트랜시버를 공급한 전례가 있어 이번에도 북미향 수주가 기대된다"고 설명했다.

그는 최근 서버향 트랜시버 급등 국면에서 오이솔루션이 소외됐다면서도 "(오이솔루션은) 서버향 트랜시버가 아닌 무선 프론트홀향 트랜시버를 공급하는 업체이며 최고의 경쟁력을 자랑한다"고 말했다. 이어 "서버 광통신주가 급등하면 그 수급이 프론트홀 대표주인 오이솔루션에도 적용될 수 있기 때문에 이번 매수 신호 이후 대응이 힘들 정도로 주가가 급등할 것"이라며 매수 추천했다.

