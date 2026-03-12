모든 계약, 공식 절차로 진행

소상공인시장진흥공단은 최근 공단 임직원을 사칭해 물품 납품을 요청하거나, 특정 업체의 구매를 요구하는 사기 시도가 확인됨에 따라 업체와 협력기관에 각별한 주의를 당부했다고 12일 밝혔다.

소진공에 따르면 최근 공단 직원을 사칭해 업체에 연락한 뒤 긴급 상황 등을 이유로 접근하며 물품 납품을 요구하는 사기 시도가 발생했다. 일부 사례에서는 공단 명의의 명함을 제시하거나 공단 관계자인 것처럼 신뢰를 유도해 특정 물품의 납품이나 구매를 요청하는 방식이 동원된 정황도 나타났다.

대전시 소상공인시장진흥공단 본사 AD 원본보기 아이콘

소진공은 모든 물품 구매와 용역 계약은 관련 규정에 따른 공식 절차를 통해 진행하고 있으며 개인 휴대전화나 문자, 이메일 등을 통해 물품 구매를 요청하는 사례는 없다고 강조했다. 특히 공단의 물품 구매와 계약은 나라장터 등 전자조달시스템을 통해 투명하게 진행되며 비공식적인 방식으로 계약을 진행하는 사례는 사기 가능성이 높은 만큼 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.

AD

소진공은 유사 피해를 예방하기 위해 임직원을 대상으로 관련 사례를 공유하고 협력 업체 대상 안내를 실시하는 등 공공기관 사칭 사기 예방 활동을 강화하고 있다. 소진공 관계자는 "최근 공공기관을 사칭한 물품 납품 사기 시도가 발생하고 있는 만큼 협력업체와 관련 기관의 주의가 필요하다"며 "의심스러운 연락을 받을 경우 반드시 기관 공식 연락처를 통해 사실 여부를 확인하고 피해를 입은 업체는 즉시 경찰에 신고해 추가 피해를 예방해야 한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>