[클릭 e종목]"'케데헌' 협업에도 아쉬운 美수출…농심 목표가 유지"

하나증권이 농심 농심 close 증권정보 004370 KOSPI 현재가 394,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 387,500 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 "라면값 또 올라서 봤더니 밀가루값 내렸더라" 결국 소비자 부담만 늘었다[설계자들]② 농심, 네슬레코리아와 국내 유통 파트너십 체결 밀가루·설탕 가격은 내렸는데…빵·라면은 요지부동, 왜? 전 종목 시세 보기 에 대해 투자의견 매수를, 목표주가 54만원을 유지한다고 12일 밝혔다.

심은주 하나증권 연구원은 "올해 1분기는 시장 기대에 부합하는 실적을 내겠지만 미국 진출에 대한 기대감은 낮아졌다"며 "수출은 전년 동기 대비 13% 내외 견조한 증가 흐름을 보이겠지만 북미, 남미 등 미주 지역의 경우 단기 마케팅 확대 흐름이 이어지며 순매출 성장률은 기대를 하회할 가능성이 높다"고 분석했다.

이어 "지난해 4분기 연결 기준 매출액은 8824억원, 영업이익은 334억원으로 각각 전년 동기 대비 3.2%, 63.4% 증가했지만 미국 법인 탑라인이 시장 기대에 못 미치면서 다소 아쉬움이 있다"고 덧붙였다.

지난해 4분기 미주 지역 수출 증가율은 경쟁사 대비 저조하다. 심 연구원은 "전년 동기 대비 증가율은 삼양식품이 58.6%, 도요수산 13.1%(남미 제외), 니신푸드 8.5%(남미 제외) 등이지만 농심은 북미는 2.8%, 캐나다를 뺀 미국 기준으론 4.4%에 불과하다"며 "농심은 '케데헌' 협업에도 아쉬운 물량 성장을 보였다"고 전했다.

다만 중국, 일본 등에 대해서는 견조한 성장률을 보였다. 심 연구원은 "전년 동기 대비 중국은 7.3%, 일본은 21.7%, 호주는 11.6% 등 탑라인 성장을 보였다"고 설명했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



