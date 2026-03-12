바둑기사 이세돌 9단이 9일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 AI 스타트업 인핸스가 주최한 '에이전틱 AI 상용화 글로벌 캠페인'에 참석, 에이전틱 AI로 제작한 바둑모델을 시연하고 있다. 2026.3.9 [공동취재] 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이세돌 9단 겸 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 지식재산처 초대 홍보대사를 맡는다.

지재처는 12일 정부대전청사에서 이 교수를 초대 홍보대사로 위촉한다고 밝혔다. 이 교수의 홍보대사 위촉은 '알파고 대국 10주년'을 맞이하는 주간에 이뤄져 의미를 더한다.

알파고 대국은 승패를 넘어 AI 시대에 인간의 창의성과 지성이 어떤 의미와 가치를 갖는지를 국제사회에 보여준 상징적 사건으로 평가받는다. 이 교수는 알파고 대국 이후 '인공지능(AI) 시대 인간 창의성의 상징'으로 여겨져 왔다.

지재처는 특허청에서 승격해 출범한 후 AI 시대 기관의 정체성과 정책 방향을 국민에게 친근하고 상징적으로 전달하기 위해 이 교수를 홍보대사로 위촉한다고 설명했다.

AI 시대에도 새로운 생각과 아이디어의 출발점은 결국 인간이 될 것이며 그 아이디어가 지식재산으로 보호·활용될 때 국가 경쟁력 강화도 가능해진다는 메시지를 국민과 공유한다는 의미다.

지재처는 이 교수와 함께 국민이 지식재산 제도를 보다 쉽게 이해·활용할 수 있도록 다양한 소통 활동을 전개할 계획이다.

특히 AI 시대에 창의적 아이디어와 기술이 지식재산으로 보호되고 경제 성장으로 이어지는 과정을 국민에게 널리 알리는 데 힘쓸 방침이다.

이 교수는 위촉식을 마친 후 정부대전청사 직원을 대상으로 '알파고 대국 10년, 새로운 시대 새로운 생각'을 주제로 이 교수의 강연도 진행한다.

김용선 지재처 처장은 "바둑에서 한 수가 판세를 바꾸듯 하나의 창의적인 아이디어가 세상을 바꾸기도 한다"며 "지재처는 이 교수를 홍보대사로 위촉해 AI 시대 인간의 창의성과 지식재산의 의미를 재조명하고 지식재산이 '오늘의 아이디어를 내일의 자산으로 만드는 제도'라는 점을 국민에게 널리 알리겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자



