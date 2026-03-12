건강한 산행문화 확산… 산악관광 콘텐츠 육성

경남 함양군은 본격적인 야외 활동이 시작되는 봄철을 맞아 안전하고 건강한 산행 문화 정착을 위해 '오를 GO 함양' 산행문화 지킴이 활동 단체를 모집한다고 밝혔다.

군은 '오를 GO 함양' 프로그램을 지속 가능한 산악 관광 콘텐츠로 발전시키기 위해 건강한 산행 문화 확산과 환경 보호 활동 등에 참여할 단체를 모집·선정할 계획이다.

모집 대상은 산악회 등 10명 이상이 함께 산행하는 단체로, '오를 GO 함양' 프로그램에 참여하고 있거나 참여 예정인 단체다. 접수 기간은 3월 11일부터 17일까지다.

주요 활동은 건강한 산행 문화 정착을 위한 홍보 협력과 정기산행 시 자율적인 환경정화 활동 참여, '오를 GO 함양' 홍보 활동 협조 등이다. 군의 요청으로 지킴이 활동에 참여하면, 회원들에게 등산 관련 기념품이나 앱 포인트(지역 상품권 환급 사용) 등 소정의 혜택을 제공할 예정이다.

신청은 단체명, 회원 수, 단체 활동 지역, 대표자 이름 등을 작성해 문자 수신 전용 전화로 문자를 발송하면 된다.

자세한 사항은 '오를 GO 함양' 앱 이벤트 공지 사항과 함양군 대표 누리집 군정 소식란을 통해 확인할 수 있으며, 기타 자세한 내용은 군청 관광진흥과로 문의하면 된다.

'오를 GO 함양'은 함양군 내 해발 1000m 이상 명산 15곳을 등정하고 앱을 통해 인증하는 산악 완등 프로그램이다. 15좌 완등 시 지역 상품권과 순은 메달(한국조폐공사 제작)을 기념품으로 제공하며, '오를 GO 택시'와 '머물 GO 숙박비 지원' 등 탐방객 편의 제공을 통해 참여자들의 긍정적 평가는 물론 지역경제 활력과 체류형 관광 활성화에 이바지하고 있다는 평가를 받고 있다.

