'미국식 정의' 전쟁 홍보 영상 말미에 등장

유희왕 측, 공식 SNS 통해 문제 제기

일본의 인기 애니메이션 '유희왕' 측이 미국 백악관이 공개한 전쟁 홍보 영상에 작품 장면이 무단 사용됐다고 밝혔다.

백악관 전쟁 홍보 영상에 나온 '유희왕' 장면. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

11일 유희왕 측은 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "미국 백악관 공식 엑스 계정에서 애니메이션 '유희왕' 시리즈의 영상이 권리자 허락 없이 사용됐다"고 밝혔다. 이어 "이와 관련해 원작 및 애니메이션 관계자는 일절 관여하지 않았으며, 해당 지식재산의 사용을 허락한 사실도 없다"고 덧붙였다.

논란이 된 영상은 백악관이 지난 6일(현지시간) 공개한 전쟁 홍보 영상이다. '미국식 정의'(JUSTICE THE AMERICAN WAY)라는 제목이 붙은 이 영상은 약 42초 분량으로, 미군의 공습 장면과 군사 작전 영상, 할리우드 영화 장면 등을 빠르게 편집해 구성됐다.

영상은 영화 '아이언맨'의 주인공 로버트 다우니 주니어가 컴퓨터 시스템을 가동하는 장면으로 시작한다. 뒤이어 영화 '글래디에이터', '브레이브 하트', '탑건', '존 윅', '슈퍼맨', '트랜스포머', '데드풀' 등 다양한 할리우드 히어로 영화 장면이 이어진다. 여기에 피트 헤그세스 미 국방부 장관의 모습과 실제 미군의 이란 공습 영상이 교차 편집돼 실제 군사 작전을 영화 장면처럼 연출했다.

일본 애니메이션 '유희왕'의 주인공은 영상 말미에 등장한다. 영상은 비디오 게임 및 실사 영화 시리즈인 '모탈 컴뱃'에 등장하는 '완벽한 승리'라는 음성과 함께 마무리된다.

영상 공개 당시부터 이 같은 영화·애니메이션 장면이 실제로 사용 허가를 받은 것인지 여부가 불분명하다는 지적이 제기됐다. 영화 '트로픽 썬더'의 감독이자 주연인 벤 스틸러는 자신의 SNS를 통해 "해당 영상 사용을 허가한 적이 없다"며 "전쟁은 영화가 아니다"라고 비판하고 영상 삭제를 요구했다.

한편 유희왕은 퍼즐을 맞추면서 힘을 얻는 소년의 모험을 그린 일본 만화·애니메이션 시리즈다. 한국에서도 원작 만화와 애니메이션, 카드 게임 등이 인기를 끌며 널리 알려졌다.

