'삼성·SK도 했다'는데 다음 타자는?…개미들 '우르르'

중동발 리스크로 인해 연일 혼조세를 보이는 증시 속 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

서울식품 서울식품 close 증권정보 004410 KOSPI 현재가 245 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 247 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 서울식품, 최대주주 등 주식 매입 및 연 10% 이상 매출 성장…‘밸류업’ 시행 [클릭 e종목]"K푸드 인기…저평가 3選" 서울식품, 디저트 라인 도입…"제품 포트폴리오 다각" 전 종목 시세 보기 , 대한광통신 대한광통신 close 증권정보 010170 KOSDAQ 현재가 7,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,160 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]대한광통신, 한계 극복한 저궤도 위성용 광섬유…우주항공 상용화 검증단계 진입 자금 전략 바꾸면 수익 구조도 바뀐다...4배 투자금을 연 4%대 금리로 [특징주] 대한광통신 13%↑…엔비디아 트래픽 급증에 광섬유 확대 기대감 전 종목 시세 보기 , 쏠리드 쏠리드 close 증권정보 050890 KOSDAQ 현재가 11,980 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,710 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"쏠리드, 안정적 이익 창출 지속…목표가 ↑" 하나 "11월에 통신장비주 비중 늘려야…내년 빅사이클 가능성" 양자암호 시대 '성큼'…통신장비업종 뜬다 전 종목 시세 보기 , 삼표시멘트 삼표시멘트 close 증권정보 038500 KOSDAQ 현재가 18,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 18,140 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 상승장에선 자금력이 경쟁력…4배 투자금, 연 5%대 금리로 '중대재해처벌법 1호 사고' 정도원 삼표그룹 회장 1심 무죄 전 종목 시세 보기 , 케이엠더블유 케이엠더블유 close 증권정보 032500 KOSDAQ 현재가 25,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,700 2026.03.12 개장전(20분지연) 관련기사 양자암호 시대 '성큼'…통신장비업종 뜬다 [특징주]美시장 열리나…케이엠더블유 16%대↑ 하나 "주파수 경매에…통신장비, 연말 빅사이클 진입 가능성↑" 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>