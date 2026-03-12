기회가 왔을 때 제대로 잡아야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로?

시장 변동성이 커질수록 개인투자자들의 체감 난이도는 높아지고 있다. 기회는 존재하지만, 이를 충분히 살릴 수 있는 자금이 있느냐에 따라 성과는 크게 갈린다. 이런 환경에서 스탁론은 자기자본의 한계를 보완하는 자금 운용 수단으로 다시 관심을 받고 있다.

22년 연속 업계 1위를 이어온 하이스탁론은 투자 여력을 확대할 수 있는 구조를 통해, 보유 자금만으로는 접근이 어려웠던 구간에서도 대응 가능성을 넓혔다. 변동성이 큰 시장일수록 자금 운용의 유연성이 중요해지는 만큼, 투자 전략 차원에서 의미 있는 선택지로 평가된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA]

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA

현대건설 현대건설 close 증권정보 000720 KOSPI 현재가 154,300 전일대비 5,500 등락률 +3.70% 거래량 916,982 전일가 148,800 2026.03.12 11:21 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 "건강주거 플랫폼 고도화" 현대건설·분당서울대병원 MOU 전 종목 시세 보기 , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 close 증권정보 005490 KOSPI 현재가 346,000 전일대비 1,000 등락률 +0.29% 거래량 112,413 전일가 345,000 2026.03.12 11:21 기준 관련기사 반대매매 위기 해결? 연 5%대 금리로 당일 가능...저가매수 자금 마련도 OK 신용미수 대환, 저가매수 자금 모두 연 5%대 금리로 신청 당일 이용 가능 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 , 셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 204,000 전일대비 5,000 등락률 -2.39% 거래량 182,919 전일가 209,000 2026.03.12 11:21 기준 관련기사 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? 셀트리온, 램시마IV 액상 제형 첫선…인플릭시맙 新경쟁력 확보 반대매매 위기 해결? 연 5%대 금리로 당일 가능...저가매수 자금 마련도 OK 전 종목 시세 보기 , 현대로템 현대로템 close 증권정보 064350 KOSPI 현재가 201,500 전일대비 1,500 등락률 -0.74% 거래량 253,426 전일가 203,000 2026.03.12 11:21 기준 관련기사 현대로템, 상생 성과공유제 도입…협력사 R&D 2000억원 투자 연 5%대 금리로 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 OK KODEX 방산 ETF 2종, 이틀간 개인 순매수 1000억 돌파 전 종목 시세 보기 , 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 193,800 전일대비 3,700 등락률 -1.87% 거래량 252,162 전일가 197,500 2026.03.12 11:21 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 [클릭 e종목]"에코프로비엠, 원유가 상승에 반사이익 기대…목표가 상승" 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>