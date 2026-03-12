거래대금 증가에 증권株 ‘함박웃음’...비중확대를 고려 중이었다면?

미국과 이란 간 전쟁 여파로 국내 증시 변동성이 확대되면서 거래대금이 폭증하고 있다. 올해 1분기 일평균 거래대금은 이전 대비 2배 가까이 증가하며, 고객예탁금도 큰 폭으로 늘어난 상황이다.

증권업계에서는 이 같은 흐름이 브로커리지 수익 급증으로 이어질 것으로 보고 있다. 지수 상승과 변동성 확대가 자금 유입을 촉진하고, 거래강도가 역사적 최고 수준에 도달하면서 단기적 과열 구간에 진입한 것으로 평가된다. 전반적인 증시 활황이 지속된다면 증권사들의 수수료 수익은 전분기 대비 2배 이상 증가할 가능성이 높다는 전망이다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 5%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

S-Oil S-Oil close 증권정보 010950 KOSPI 현재가 116,600 전일대비 2,000 등락률 +1.75% 거래량 560,011 전일가 114,600 2026.03.12 10:56 기준 관련기사 "한 달도 못 버텨" 속 타는 정유·석화업계 정부 비축유에 희망 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 금리로 당일 해결 가능 전 종목 시세 보기 , 한화솔루션 한화솔루션 close 증권정보 009830 KOSPI 현재가 52,500 전일대비 1,100 등락률 +2.14% 거래량 2,073,817 전일가 51,400 2026.03.12 10:56 기준 관련기사 변동성 속 찾아온 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 "한 달도 못 버텨" 속 타는 정유·석화업계 정부 비축유에 희망 신용·미수 상환과 저가매수 자금 마련, 연 5%대 금리로 당일 가능 전 종목 시세 보기 , 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,462,000 전일대비 52,000 등락률 +3.69% 거래량 108,335 전일가 1,410,000 2026.03.12 10:56 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 변동성 속 찾아온 기회? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 , SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 338,500 전일대비 21,000 등락률 -5.84% 거래량 182,444 전일가 359,500 2026.03.12 10:56 기준 관련기사 다음주 AI 반도체 '빅위크'…엔비디아 GTC·리사 수 방한 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 , 삼성중공업 삼성중공업 close 증권정보 010140 KOSPI 현재가 30,300 전일대비 1,500 등락률 +5.21% 거래량 8,888,761 전일가 28,800 2026.03.12 10:56 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 신용미수 대환, 저가매수 자금 모두 연 5%대 금리로 신청 당일 이용 가능 극심한 변동성 속에서도 기회는 있다...저가매수자금을 최대 4배까지? 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>