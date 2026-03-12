코스닥 액티브 ETF 상장...변동성 장세 속 어떤 움직임을?

정부의 코스닥 활성화 의지와 투자자 수요가 맞물리며 국내 첫 코스닥 액티브 상장지수펀드가 상장됐다. 이번 상장은 운용사가 유망 종목을 선별해 지수보다 높은 수익률을 목표로 탄력적으로 편입 종목을 조정할 수 있다는 점에서 주목된다.

최근 코스닥 시장으로 꾸준한 자금 유입과 변동성이 확대되는 장세를 고려할 때, 액티브 ETF는 손실 방어와 전략적 대응 수단으로 활용될 수 있다. 특히 중소형 운용사들은 각기 다른 편출입 전략으로 성과를 높일 수 있어 시장 경쟁력 강화에도 긍정적일 것으로 전망된다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 5%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 5%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 5%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr?agency=ASIA

삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 두산에너빌리티, 한화시스템

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>