안데르센, 분리수면 침대 '올리버 데이베드' 네이버 브랜드데이 라이브 진행

프리미엄 아이 가구 전문 브랜드 안데르센이 오는 3월 11일 오후 8시 네이버 브랜드데이 단독 라이브를 진행한다. 고객들의 성원에 힘입어 2년 만에 다시 열리는 이번 라이브에서는 분리수면을 고민하는 가정을 위한 안데르센 데이베드 라인업과 브랜드데이에서만 제공되는 특별 혜택이 소개될 예정이다.

이번 라이브의 주인공은 분리수면 침대로 알려진 안데르센의 베스트셀러 '올리버 하이가드 데이베드'다. 2년 만에 안데르센 라이브를 통해 다시 소개되는 이 제품은 아이의 안전한 분리수면을 돕는 디자인으로 많은 부모들에게서 높은 평가를 받았다.

올리버 하이가드 데이베드 외에도 다양한 데이베드 라인업이 공개된다. 수납공간이 부족한 아이방의 고민을 해결해주는 '올리버 수납 데이베드'는 실용성을 중시하는 가정에 제격이다. 온라인 단독 제품인 '올리버 저상형 침대'는 낮은 높이로 안전성을 더했으며, '올리버 패밀리 데이베드'는 온 가족이 함께 사용할 수 있어 활용도가 높다. 신제품인 '로잘린 크라운 캐노피 데이베드'도 이번 라이브를 통해 첫 선을 보인다.

1시간 동안 진행되는 라이브에서는 각 제품의 특징과 활용법을 상세히 안내하며, 시청자들의 궁금증을 실시간으로 해소할 예정이다.

특히 이번 브랜드데이 라이브에서는 다양한 혜택이 준비되어 있다. 먼저 라이브 시청자 전원에게 5% 할인 쿠폰이 제공되며, 라이브에서 소개되는 제품을 구매하면 16만 원 상당의 보르르 분유포트를 증정한다. 또한 라이브 구매 인증 시 추첨을 통해 10명에게 범퍼가드를 증정하는 이벤트도 진행된다.

브랜드데이 당일 하루 동안만 제공되는 혜택도 있다. 네이버 브랜드데이 대상 9개 제품을 구매하면 네이버페이 2만 포인트가 적립된다. 여기에 제품별 추가 혜택도 마련됐다. 올리버 패밀리 세트 구매 시에는 줄누빔 패드 SS 1매가, 로잘린 크라운 구매 시에는 전용 하단 서랍 2개가 증정된다. 코다 체어를 구매하는 고객에게는 전용 솜방석이 제공된다.

안데르센 관계자는 "안데르센은 아이의 성장 단계에 맞춘 가구를 제공하며 부모들의 신뢰를 얻어온 브랜드다. 특히 분리수면 침대 카테고리에서 독보적인 입지를 구축하며 아이 가구 시장을 선도하고 있다. 이번 네이버 브랜드데이 라이브는 안데르센의 대표 제품들을 한자리에서 만나볼 수 있는 기회인 동시에, 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 절호의 찬스다."라며, "분리수면을 앞둔 가정이라면 3월 11일 오후 8시, 네이버 브랜드데이 안데르센 라이브를 놓치지 마시길 바란다. 2년 만에 열리는 특별한 라이브에서 우리 아이에게 딱 맞는 침대를 만나볼 수 있을 것이다."고 전했다.

