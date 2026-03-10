이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 91,500 전일대비 900 등락률 -0.97% 거래량 154,527 전일가 92,400 2026.03.10 15:30 기준 관련기사 고아라 이마트 와인 바이어, 프랑스 '꼬망드리' 작위 수훈 이재현·서경배도 제쳤다…유통업계 새 주식왕은 '38세 창업자' 이마트24 "로열티 전환 점포, 월 최대 139만원 수익 개선" 전 종목 시세 보기 가 신세계푸드를 완전자회사로 편입하기 위한 주식교환에 나선다.

이마트는 10일 신세계푸드 주식 104만여주에 대해 포괄적 주식교환을 결정했다고 10일 공시했다. 이는 자회사인 신세계푸드의 자발적 상장폐지를 통해 중복 상장 구조를 해소하고 지배구조를 단순화해 의사결정 효율성을 높이기 위한 조치다. 앞서 이마트는 지난해 12월 신세계푸드 주식 공개매수를 진행, 지분 66.45%를 확보한 상태다.

이번 결정으로 이마트는 신세계푸드 발행주식 중 신세계푸드 자사주, 이마트 보유 주식을 제외한 104만2112주(26.91%)를 모두 확보해 신세계푸드를 완전자회사로 두게 된다. 주식교환 비율은 신세계푸드 1주당 이마트 0.5031313주다. 이를 위해 이마트는 자사주 52만 4319주를 처분한다.

주주확정기준일은 오는 25일로, 주식교환·이전 반대의사 통지접수기간은 25일부터 4월 8일까지다. 이후 신세계푸드 주주총회를 거쳐 6월 8일에 주식교환이 이뤄지게 된다. 이마트는 "신세계푸드 완전자회사 편입을 통해 사업 시너지를 강화하고 중장기적인 사업 재편을 보다 신속하게 추진하고, 경영 효율성 및 기업가치 제고에 나서겠다"고 밝혔다.

