권순기 경남교육감 예비후보가 관련 조례 폐지와 예산 전액 삭감 등으로 멈춘 현 경남교육청 미래교육지구 사업을 대체할 '경남형 마을교육공동체' 운영을 공약으로 내걸었다.

보수·중도 경남교육감 후보 단일화연대 단일 후보인 권순기 예비후보는 10일 도의회 브리핑룸에서 공약 발표 기자회견을 열고 "미래교육지구 운영이란 이름으로 지속돼 온 강사 중심 교육을 학생 중심, 학교 중심 교육으로 완전히 바꿔놓겠다"고 말했다.

그는 "마을교육공동체 사업이나 명칭이 바뀐 미래교육지구 운영사업은 우리 학생들, 특히 농·산·어촌 학생들에게 매우 필요한 사업"이라며 "이념과 정치적 갈등 속에 표류해 온 미래교육지구 사업을 대체해, 오직 아이들의 교육격차 해소와 지역 생존에 초점을 맞춘 경남형 마을교육공동체를 운영하겠다"라고 밝혔다.

권순기 경남교육감 예비후보가 '경남형 마을교육공동체' 사업 운영을 공약으로 제시하고 있다. 이세령 기자

권 예비후보는 "이념과 정치를 완전히 배제하고 실용과 미래로 나아가겠다"며 "미래교육지구의 이념 편향성에 대한 우려를 말끔히 씻어내겠다"라고 했다.

시범학교를 운영해 장단점을 분석하고 장점을 최대한 살려 학생과 지역에 도움이 되는 방법을 설계하며 사업을 확장할 계획이다.

또 "역량과 자질이 우수한 강사가 선정되고 강사 역량을 높일 수 있는 강사 채용 및 교육시스템을 만들겠다"며 "강사 선발 과정을 도민에게 공개하고 강사들에게 연수 및 교육 기회를 제공해 아이들에게 인생의 멘토가 되게 하고 자신의 역량을 키우게 하겠다"라고도 했다.

이어 "교육격차 해소를 최우선 과제로 삼겠다"며 "부모의 경제력이나 거주 지역이 아이의 꿈을 결정짓는 불평등을 해소하겠다"고 말했다.

농산어촌 인구소멸, 학교 통폐합 위기를 막기 위해 교육기반이 열악한 지역부터 거점형 마을학교를 우선 배치하고, 기초학력 저하와 도시와 농촌 간 학습격차 해소를 위해 마을강사와 연계한 돌봄 및 보충학습 지원체계를 강화할 생각이다.

이와 함께 권 예비후보는 "학생의 다양성을 존중하고 지역의 특수성을 살리는 맞춤형 마을공동체 교육을 실현하겠다"며 "단순한 지식 전달이나 체험 위주 교육에서 벗어나, 학생의 소질과 역량, 경남 18개 시·군이 가진 각기 다른 산업과 문화 인프라를 마을 교육과 결합하겠다"고 했다.

그러면서 "각 지역 특성을 반영한 교육으로 지역을 알고 사랑하는 인재를 키워내겠다"고 덧붙였다.

권순기 경남교육감 예비후보가 '경남형 마을교육공동체' 사업 운영 계획을 밝히고 있다. 이세령 기자

권 예비후보는 교육감에 당선되면 곧장 추가경정예산을 확보해 '경남형 마을교육공동체 사업' 추진 준비에 돌입해, 연내 시범운영을 추진할 계획이다.

권 예비후보는 "경남형 마을교육공동체는 강사와 프로그램 중심이 아닌 학생의 역량과 학생의 미래를 중심에 두고 모든 것을 결정하게 될 것"이라며 "시범학교 운영부터 철저히 이념적 편향을 제외하겠다"고 다짐했다.

아울러 "말로만 하는 교육이 아니라 결과로 증명하는 교육을 하겠다"라며 "아이들의 삶을 바꾸고 경남의 내일을 바꾸기 위해 교육의 원칙과 기본부터 바로 세워, 마을이 살아나고 아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 경남, 이념을 넘어 학생이 중심이 되는 새로운 경남교육 시대를 만들겠다"고 했다.

영남취재본부 이세령 기자



