프리미엄 카케어 전문 브랜드 B1불스원카케어가 한국자동차전문 정비사업조합연합회(카포스)와 토탈 카케어 사업 다각화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

충북 청주 카포스 연합회 대회의실에서 열린 MOU 체결식에서 카포스 강순근 연합회장(왼쪽 네번째)과 B1불스원카케어 김옥수 대표이사(왼쪽 다섯번째) 및 양사 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다.

이번 협약은 B1불스원카케어의 역량과 전국 1만 7000여개소에 달하는 카포스의 정비 네트워크 및 정비 역량을 결합해 단순 정비를 넘어 '복합 자동차 관리 솔루션' 거점을 확보하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 기존 카포스 매장 중 250여개가 '카포스 X B1 car care' 복합 매장으로 리뉴얼된다. 이를 통해 고객들은 전국 어디서나 표준화된 고품격 카케어 서비스를 합리적인 가격에 이용할 수 있다.

특히 B1불스원카케어는 통신사 멤버십 제휴를 통해 할인 혜택을 확대함으로써 프리미엄 서비스를 대중화하는 데 앞장설 계획이다.

디지털 마케팅 지원도 본격화된다. B1불스원카케어는 이달 서비스 예약 전용 앱을 시작한다. 고객은 앱을 통해 세차 및 소모품, 엔진오일 교체 서비스를 사전에 예약할 수 있다. 또 카카오톡 선물하기 및 네이버 쇼핑 등 주요 오픈마켓에 전용 시공권을 런칭해 온·오프라인을 잇는 편리한 이용 환경을 구축한다.

서비스 품질 상향 평준화를 위한 연간 정기 교육 프로그램도 운영한다. 블로그 마케팅 전문가를 비롯해 세차, 광택 분야의 최고 전문가들을 초빙해 카포스 조합원들을 대상으로 기술 및 경영 교육을 지원할 방침이다.

김옥수 대표는 "카포스의 탄탄한 정비 인프라에 B1불스원카케어의 프리미엄 케어 서비스와 마케팅 자산을 결합해 강력한 시너지를 낼 것"이라며 "온라인 예약 시스템과 포인트 제휴를 통해 고객과 점주 모두가 만족하는 카케어 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

B1불스원카케어는 자동차용품 시장을 20년간 이끌어온 불스원의 '전략 신사업'에서 출발한 프리미엄 자동차 케어 서비스 브랜드다. 2014년 불스원의 카워시 프로젝트를 시작으로 ▲2021년 매장 100호점 달성 ▲2022년 제네시스 전용 프리빌리지 차량 관리 서비스 개시 ▲2023년 200호점 돌파 ▲2024년 현대자동차 블루멤버스 및 기아멤버스 포인트 제휴 서비스 시행 등으로 300호점을 돌파했다. 지난해 9월에는 별도 브랜드 B1불스원카케어로 독립한 뒤 프리미엄 서비스를 제공하고 있다.

