우병윤(67) 전 경북도 경제부지사가 청송군수에 출마한다.


우 전 부지사는 페이스북을 통해 "깨끗하고 강한 청송을 위해 대전환, 대혁신을 시작한다"고 밝혔다.

우병윤 전 경북도 경제부지사

우병윤 전 경북도 경제부지사

우 전 부지사는 오는 12일 오전 10시30분 청송군 청송읍 청송문화예술회관에서 출마선언을 할 예정이다.

우 전 부지사는 국민의힘 청송군수 공천을 신청해놨다. 청송군에서는 우 전 부지사 외에 윤경희(66) 청송군수와 윤종도(66) 국민의힘 청송군 당협 부위원장이 공천신청을 했다.

우 전 부지사는 경북도 산림과장, 비서실장, 문화관광국장, 영주부시장, 경주부시장, 경제부지사 등을 역임했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
