대구시와 대구상공회의소(회장 박윤경)는 오는 31일까지 지역 기업의 글로벌 이커머스 시장 진출을 위한 '2026년 아마존닷컴 활용지원사업' 참여기업을 모집한다.

2022년부터 시작된 이 사업은 해외 판로 개척을 희망하는 대구 중소기업들에게 글로벌 B2C 플랫폼 '아마존닷컴' 활용을 통한 맞춤형 컨설팅과 운영비를 지원하는 사업이다.

아마존닷컴 공식 전문 수행사가 '신규 기업'에 계정 생성부터 상품 등록, 운영 절차까지 기초 이론 교육과 컨설팅을 제공하며, 입점 비용도 최대 150만원까지 지원한다. 수출 경험이 있는 '기존 입점 기업'에는 매출 확대를 위한 솔루션 컨설팅을 제공하고, 광고비를 최대 400만원까지 지원한다.

