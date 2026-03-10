이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 '상생을 실천하는 기업인과의 대화'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 11일 존 드라마니 마하마 가나 대통령과 정상회담을 갖는다.


강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 마하마 가나 대통령이 11일~14일 한국을 실무 방문한다고 밝혔다. 양 정상은 11일 오후 정상회담과 협정·양해각서 서명식 등의 일정을 소화할 예정이다.

강 대변인은 "양 정상은 이번 정상회담을 통해 교역·투자, 해양 안보 및 재외국민 보호, 국방·방산, 기후 변화 대응, 교육·문화 등 다양한 분야에서 양국 간 실질 협력을 강화해 나갈 수 있는 방안을 논의할 계획"이라고 설명했다.


마하마 대통령의 방문은 이 대통령 취임 이후 처음으로 맞이하는 아프리카 정상이다. 가나 대통령으로서는 2024년 한-아프리카 정상회의 이후 약 2년 만이다.

가나는 1977년 한국과 수교한 이래 약 50년간 우호 관계를 지속해왔다. 2021년 출범한 아프리카대륙 자유무역지대(AfCFTA) 사무국이 소재한 서아프리카의 무역·물류 중심국이기도 하다.


송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
