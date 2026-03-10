10일 효덕동 '7979봉사단'이 지역 내 취약계층 가구를 찾아 따뜻한 이웃사랑을 실천하는 '봉사데이' 활동을 펼쳤다. 효덕동 '7979봉사단' 제공 AD 원본보기 아이콘

효덕동 '7979봉사단'은 10일 지역 내 취약계층 가구를 찾아 따뜻한 이웃사랑을 실천하는 '봉사데이' 활동을 펼쳤다고 밝혔다.

이날 봉사활동은 열악한 주거 환경에서 생활하고 있는 1인 기초생활수급 세대를 돕기 위해 마련됐다. 현장에는 장세득 단장을 포함한 봉사단원 10여 명이 참여했다.

봉사단원들은 집안 내부의 찌든 때를 제거하는 등 전반적인 주거환경 개선에 힘을 쏟았다. 특히 혼자서는 집수리가 어려운 1인 가구의 고충을 세심히 살피며 쾌적한 보금자리를 선물했다.

도움을 받은 한 주민은 "벽지가 낡아도 형편상 바꿀 엄두를 내지 못했는데, 봉사단원들이 내 일처럼 도와주신 덕분에 새집처럼 깨끗해졌다"고 말했다.

장세득 7979봉사단장은 "단원들과 함께 흘린 땀방울이 이웃에게 작은 희망이 될 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 '친구(7979)'처럼 곁에서 어려움을 살피고, 도움의 손길이 필요한 곳이라면 언제든 발 벗고 나서겠다"고 말했다.

정동원 효덕동장은 "추운 날씨에도 불구하고 어려운 이웃을 위해 솔선수범해 주신 7979봉사단에 감사하다"며 "동에서도 민관 협력의 끈을 더욱 단단히 하여, 복지 사각지대를 촘촘히 살피고 주민 모두가 체감할 수 있는 따뜻한 효덕동을 만드는 데 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

