지역 창업 생태계·조달시장 개선 논의

정준호 더불어민주당 국회의원(광주 북구갑)이 대한청년기업인협회 청년기업인들과 만나 지역 청년 창업 환경 개선과 산업 생태계 활성화 방안을 논의했다.

10일 오후 2시 전남 목포시 KR갤러리에서 열린 간담회에는 정 의원과 협회 관계자, 청년 기업인들이 참석해 전남·광주 지역의 인구 감소 문제와 청년 창업 생태계의 구조적 한계 등에 대해 의견을 교환했다.

간담회에서는 전남 지역 인구 감소와 산업 기반 약화 문제가 주요 현안으로 제기됐다.

대한청년기업인협회 신선 회장은 "수도권 집중과 교통·경제 인프라 단절로 전남 인구 감소가 지속되고 있다"며 "진도·완도 등 도서권을 포함한 서남권 지역 경제 활성화 대책이 필요하다"고 지적했다.

특히 국회에서 추진 중인 광주·전남 통합 특별법 발의 움직임도 언급되며, 지역 경쟁력 강화를 위한 제도적 기반 마련의 중요성이 강조됐다.

청년 기업인들은 지역 창업 환경의 현실적인 어려움도 전달했다. 전남·광주 지역은 창업 지원 인프라가 부족하고 제조업 창업을 위한 공장 부지 확보가 쉽지 않아 창업 생태계가 제대로 형성되지 못하고 있다는 설명이다.

또 투자 유치와 사업 확장을 추진하더라도 열악한 정주 여건과 네트워크 부족으로 인해 수도권으로 이동하거나 사업을 포기하는 사례도 적지 않다고 토로했다.

이와 함께 조달시장 진입 장벽 문제도 제기됐다. 기존 업체 중심의 실적·점수 체계로 인해 기술을 개발한 청년 기업이나 신규 기업이 공공시장에 진입하기 어려운 구조라는 지적이다. 참석자들은 특허 기술과 공법 혁신이 평가에 제대로 반영되지 않는 현실이 산업 발전을 저해하고 있다고 강조했다.

이날 간담회에서는 청년 기업의 조달시장 참여 확대, 업종별 청년 할당제 도입, 창업 전용 예산 분리 운영, 제조업 창업 공간 확충 등 다양한 정책 제안도 논의됐다.

정 의원은 "지역 경제의 미래는 청년 창업과 기업 성장에 달려 있다"며 "청년 기업이 공정한 기회를 얻고 성장할 수 있도록 제도 개선과 정책적 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 대한청년기업인협회는 전국 약 1만 1,000여 회원사를 보유한 청년 기업인 단체로, 청년 창업 지원과 정책 제안 활동을 이어가고 있다.

