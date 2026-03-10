SK SK close 증권정보 034730 KOSPI 현재가 351,000 전일대비 22,000 등락률 +6.69% 거래량 228,794 전일가 329,000 2026.03.10 15:30 기준 관련기사 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' [클릭 e종목]"SK, 기업가치제고 계획 이행 중…목표가 상향" [특징주]SK이터닉스, KKR 인수 소식에 23%↑ 전 종목 시세 보기 그룹의 투자지주회사인 SK㈜가 5조 1000억 원이 넘는 규모의 자사주 소각을 전격 결정했다. 이는 전체 발행주식의 약 20%에 해당하는 수치로, 국내 지주사 중 역대 최대 규모다. 포트폴리오 리밸런싱을 통해 재무 건전성을 확보한 SK가 주주 환원 강화와 기업가치 제고를 위해 꺼내든 강력한 승부수로 풀이된다.

SK㈜는 10일 이사회를 열고 보유 중인 자사주 약 1798만 주 가운데 임직원 보상용 등을 제외한 1469만 주를 소각하기로 했다고 공시했다. 이날 종가 기준으로 산정한 소각 가치는 무려 5조 1575억 원에 달한다.

이번 소각의 핵심은 단순 매입 자사주뿐만 아니라 과거 2015년 SK C&C(현 SK AX)와의 합병 과정에서 발생한 '특정목적 취득' 자사주까지 모두 포함됐다는 점이다. 그간 시장에서는 이 물량이 오버행(잠재적 매도 물량)으로 작용할 수 있다는 우려가 있었으나, 이사회 결의를 통해 이를 전량 소각함으로써 주주들의 이익을 극대화하는 방향을 택했다.

이번 대규모 환원 정책은 지난 2년간 추진해 온 사업 재편(리밸런싱)의 가시적인 성과가 밑바탕이 됐다. SK㈜의 순차입금은 2024년 말 10조 5000억 원에서 2025년 3분기 8조 4000억 원으로 2조 원 이상 줄어들었다. 부채비율 역시 같은 기간 86.3%에서 77.4%로 떨어지며 재무 구조가 크게 개선됐다.

SK 관계자는 "상법 개정 취지를 반영해 자사주 소각이 기업가치를 높이는 최적의 방안이라 판단했다"며 "국내 자본시장에 모범적인 선례를 남기겠다는 이사회의 확고한 의지가 담긴 결단"이라고 설명했다.

주주들에 대한 직접적인 현금 배당도 강화된다. SK㈜는 2025 회계연도 기말 배당금을 6500원으로 확정했다. 지난해 중간 배당 1500원을 합치면 연간 총 배당금은 8000원으로, 전년 대비 14% 증가했다. 특히 SK㈜가 고배당 기업으로 분류될 가능성이 커지면서 주주들은 배당소득 분리과세 혜택도 누릴 수 있을 전망이다. 배당 성향이 25% 이상이면서 전년 대비 10% 이상 배당이 늘어난 요건 등을 충족하기 때문이다.

한편, SK㈜는 오는 26일 제35기 주주총회를 열고 재무제표 승인 및 이사 선임 안건 등을 상정할 예정이다.

